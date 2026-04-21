Mandello, il Comune cerca aree per luna park e spettacoli viaggianti

Invitati privati ed enti pubblici a proporre terreni idonei: domande entro il 15 maggio

Avviata la procedura per individuare spazi destinati a circhi e attrazioni

MANDELLO – L’Amministrazione comunale di Mandello ha avviato una manifestazione di interesse rivolta a privati ed enti pubblici proprietari di terreni idonei ad accogliere spettacoli viaggianti, come luna park e circhi, sul territorio comunale.

L’iniziativa punta a individuare aree adeguate per ospitare queste attività, garantendo al tempo stesso sicurezza, accessibilità e compatibilità con il contesto urbano.

I terreni proposti dovranno rispettare specifici criteri tecnici: dalla superficie adeguata all’accessibilità, passando per gli standard di sicurezza e la conformità dal punto di vista urbanistico. Tutti i dettagli sui requisiti e sulle condizioni di affidamento sono consultabili nel bando completo pubblicato dal Comune.

I proprietari interessati potranno presentare la propria candidatura compilando l’apposito modulo entro le ore 12:00 del 15 maggio.

Le domande potranno essere inviate:

tramite PEC all’indirizzo ufficiale del Comune comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

all’indirizzo ufficiale del Comune oppure con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo in Piazza Leonardo da Vinci

Le proposte saranno esaminate da una commissione, che verificherà la conformità ai requisiti previsti. L’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di effettuare sopralluoghi o richiedere documentazione integrativa. Una volta individuate le aree ritenute idonee, si procederà con una fase di trattativa diretta con i proprietari.

Per chiarimenti o ulteriori dettagli, è possibile contattare l’Ufficio Commercio del Comune tramite email commercio@mandellolario.it.