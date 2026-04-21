Mandello, il Comune cerca aree per luna park e spettacoli viaggianti

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Comune di Mandello
Municipio di Mandello

Invitati privati ed enti pubblici a proporre terreni idonei: domande entro il 15 maggio

Avviata la procedura per individuare spazi destinati a circhi e attrazioni

MANDELLO – L’Amministrazione comunale di Mandello ha avviato una manifestazione di interesse rivolta a privati ed enti pubblici proprietari di terreni idonei ad accogliere spettacoli viaggianti, come luna park e circhi, sul territorio comunale.

L’iniziativa punta a individuare aree adeguate per ospitare queste attività, garantendo al tempo stesso sicurezza, accessibilità e compatibilità con il contesto urbano.

I terreni proposti dovranno rispettare specifici criteri tecnici: dalla superficie adeguata all’accessibilità, passando per gli standard di sicurezza e la conformità dal punto di vista urbanistico. Tutti i dettagli sui requisiti e sulle condizioni di affidamento sono consultabili nel bando completo pubblicato dal Comune.

I proprietari interessati potranno presentare la propria candidatura compilando l’apposito modulo entro le ore 12:00 del 15 maggio.

Le domande potranno essere inviate:

Le proposte saranno esaminate da una commissione, che verificherà la conformità ai requisiti previsti. L’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di effettuare sopralluoghi o richiedere documentazione integrativa. Una volta individuate le aree ritenute idonee, si procederà con una fase di trattativa diretta con i proprietari.

Per chiarimenti o ulteriori dettagli, è possibile contattare l’Ufficio Commercio del Comune tramite email commercio@mandellolario.it.