Domani la presentazione del documentario sui 100 anni della Moto Guzzi

MANDELLO DEL LARIO – La Moto Guzzi compie un secolo domani, 15 marzo 2021: anche se l’emergenza sanitaria ha costretto ad una revisione del programma, la storica azienda con sede a Mandello non ha voluto rinunciare ai festeggiamenti che si sono aperti questa mattina, domenica, con il tradizionale ‘avvio dei motori’.

L’evento si è svolto a porte chiuse, senza pubblico, ma non è mancato l’entusiasmo.

Lungo via Parodi, proprio di fronte al cancello rosso della sede, hanno così sfilato i modelli che hanno fatto la storia della Moto Guzzi: una rombante esibizione alla quale hanno preso parte modelli sportivi e di serie, tra cui la mitica 8 cilindri, lo Stornello e molti altri.

“Pur con tutte le limitazioni del caso non abbiamo voluto rinunciare a questa tradizione, con la speranza di regalare comunque agli appassionati qualche giorno di festa” il commento del sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, presente alla manifestazione. La prossima settimana all’ingresso di Mandello verrà posizionato un piccolo benvenuto per ricordare i cento anni della Moto Guzzi.

Nella giornata di domani, 15 marzo, in diretta streaming verrà presentato il documentario ‘Mandello, Città dei Motori’ realizzato dal gruppo Città Motori Mandello con il giovane regista Yuri Palma: un lavoro non basato sulla storia del marchio ma sulle testimonianze di chi, mandellese, in Guzzi o per la Guzzi ha lavorato. Il trailer del documentario è già disponibile su Youtube.

