Mandello. In tanti alla Mostra delle Associazioni e Babbo Natale arriva dal cielo

A Molina è tornato il tradizionale appuntamento: aria di festa e voglia di normalità

“E’ bello vedere tanta gente e ritrovarci: stiamo insieme ma senza dimenticarci le regole anti covid”

MANDELLO – Era stata rimandata lo scorso 8 dicembre a causa del maltempo, ma oggi uno splendido sole ha baciato la tradizionale Mostra delle Associazioni di Mandello organizzata nella bella cornice della frazione Molina. Musica con la Project Rock School, caldarroste con Luz Y Alegria, vin brulè con gli Alpini, zucchero filato per bambini con l’Avis e tanto altro sono gli ingredienti che allieteranno l’intera giornata in una magica atmosfera di Natale.

Per tutti i bambini sarà presente l’elfo aiutante di Babbo Natale per la raccolta delle letterine, mentre un Babbo Natale in carne e ossa ha fatto il suo spettacolare ingresso dal cielo planando in piazza direttamente dal campanile della chiesa. Un occhio di particolare riguardo anche alle misure anti covid con la Polizia Locale a controllare green pass e mascherine all’ingresso.

“E’ sempre bello riuscire a organizzare questa manifestazione nonostante la questione pandemica non sia ancora superata – ha detto il sindaco Riccardo Fasoli -. Diamo la possibilità alle nostre associazioni di farsi vedere e raccogliere anche qualche offerta per le numerose attività sociali, storiche e culturali che organizzano durante l’anno. E’ un evento molto sentito dai mandellesi e soprattutto dai bambini. Anche se quest’anno non c’è stato il lancio dei palloncini con le letterine (sia per problemi di assembramento che per una questione ecologica legata ai palloncini), i più piccini hanno potuto assistere all’arrivo di Babbo Natale dal campanile della chiesa, un momento molto carino e divertente”.

Il sindaco, infine, si è detto felice di vedere tanta gente: “Senza dimenticarci le regole: mascherina, green pass e controlli sono aspetti a cui teniamo perché è giusto essere noi i primi a rispettare le regole che poi chiediamo ai cittadini di rispettare. Detto questo è bello trovarsi qui, tutti insieme e respirare un po’ di normalità”.