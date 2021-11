Mandello. Installato il dosso rallentatore in via per Maggiana

L’assessore Gatti: “L’Amministrazione Comunale pone particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini”

MANDELLO – Nei giorni scorsi, a Mandello, è stato installato un dosso rallentatore in via per Maggiana tra l’intersezione con via Dei salici ed il civico 33.

La posa è stata effettuata in seguito a richieste di alcuni residenti in un tratto di strada che è stato recentemente teatro di alcuni incidenti determinati dall’eccessiva velocità.

“Il dosso rallentatore – spiega l’assessore alla sicurezza Sergio Gatti – è tra quelli previsti dal Regolamento al Codice della Strada, quindi rispetta la normativa vigente. E’ alto 7 cm e largo 120 cm, la velocità ammessa per superare tale dosso e compresa tra 1 e 30 km/h”.

L’assessore Gatti ricorda ai conducenti che la velocità massima ammessa in centro abitato è di 50 KIm/h solo ed esclusivamente quando le condizioni sono tutte favorevoli, ossia strale larghe, sgombre da accessi o diramazioni laterali e in presenza di marciapiedi. Quindi nelle strade che dalle frazioni conducono al centro la velocità non potrà mai essere di 50 Km/h ma nettamente inferiore.

“L’Amministrazione Comunale – precisa l’assessore – pone particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini ed in particolare degli utenti vulnerabili, ed infatti è stata integrata la segnaletica in prossimità di attraversamenti pedonali e scuole che deve però necessariamente passare per la sensibilità e correttezza dei cittadini”.

Considerata la vicinanza dello svincolo per la SS36 è in previsione anche la modifica della viabilità alla rotatoria per dare risposta alle criticità espresse da numerosi cittadini: “Si realizzerà uno ‘Stop’ – conclude l’assessore – per chi percorre Via Per Maggiana verso Mandello centro. Tutto potrà essere ulteriormente modificato se emergeranno altre e diverse criticità cui dare risposta”.