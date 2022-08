Considerando tutti i complessi, sono una decina gli alunni in meno

Incremento di iscritti nelle scuole dell’infanzia, mentre da quest’anno scendono a tre le sezioni delle medie per tutte le classi

MANDELLO – Con settembre alle porte in tutto il territorio lecchese l’attenzione comincia a essere posta sull’inizio della scuola, che porterà bambini e ragazzi di nuovo sui banchi, per lo meno in Lombardia, lunedì 5 settembre per la scuola dell’infanzia e lunedì 12 settembre per tutti gli ordini di gradi e di istruzione.

Anche Mandello si sta preparando a questo momento, e la cittadina conta per l’anno scolastico 2022/2023 la presenza nei suoi complessi scolastici di ben 672 alunni, tra scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di primo grado.

A fornire questi dati l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Doriana Pachera, commentandoli come segue: “Rispetto allo scorso anno abbiamo riscontrato un piccolo incremento di iscrizioni alle scuole dell’infanzia: da 119 bambini infatti siamo passati a 126. Nel calcolo delle presenze mancano i numeri riferiti alla scuola dell’infanzia di S.G. Antida, in quanto istituto escluso dalla convenzione”.

Hanno subito invece dei leggeri cali d’iscrizione le scuole primarie, sia la Scuola elementare Pertini che la Scuola primaria I.S.S.G. Antida. Nei primi casi si parla di una decina di alunni in meno (8 per la Pertini e 2 per S.G. Antida), facendo un raffronto con l’anno scolastico 2021/2022 quando alla Pertini erano iscritti 254 alunni contro i 246 attuali, e alla S.G. Antida 85 contro gli 83 di quest’anno.

“C’è stato un calo demografico di qualche unità – spiega l’assessore Pachera – anche se non abbiamo perso classi e siamo stabili sul numero di tre sezioni per quanto riguarda le scuole primarie. Solo le classi 1°-2°-4° presentano due sezioni al momento“.

Rapportando i dati proposti dall’assessore con quelli dell’anno 2020/2021 tuttavia, è indubbio come le iscrizioni siano in decremento, in particolare alla Pertini e alla scuola secondaria di I grado, che hanno visto ridursi gli alunni nel primo caso da 288 a 246, e nel secondo da 240 a 217.

“Alle medie lo scorso anno abbiamo avuto l’ultima classe con 4 sezioni nell’istituto: per il 2022/2023 ci saranno per ogni classe solo tre sezioni attive“, sottolinea Pachera. Meno evidente la flessione di iscritti per la scuola media se si paragonano gli ultimi due anni scolastici: da 223 si è passati a 217 alunni iscritti.

Non mancheranno novità invece sul fronte dirigente scolastico, ruolo che dal primo settembre verrà ricoperto da Massimiliano Craia, già preside all’Istituto Stoppani di Lecco: “Il suo arrivo consentirà ai nostri complessi scolastici di poter contare su una figura più presente, aspetto che negli anni precedenti è un po’ mancato per diverse cause. Due anni fa abbiamo avuto una preside che ha chiesto dopo poco tempo il trasferimento, e lo scorso anno scolastico invece ha ricoperto il ruolo di dirigente la Prof.ssa Luisa Zuccoli, anche se per via del suo passaggio al Badoni ha potuto assumere più che altro, visti i numerosi impegni, la figura di reggente”, conclude l’assessore.