Mandello. L’8 dicembre torna la Mostra delle Associazioni

L’obiettivo della giornata è offrire ai cittadini l’occasione di conoscere da vicino l’impegno costante delle associazioni che, con passione e dedizione, contribuiscono ogni giorno alla qualità della vita nel territorio. Una vetrina che diventa anche un momento di incontro, dialogo e potenziale avvicinamento di nuovi volontari.

A rendere ancora più festosa la giornata sarà il programma di attività pensato per coinvolgere persone di tutte le età. Alle 11 e nuovamente alle 14 Babbo Natale arriverà in piazza grazie a due spettacolari discese dal campanile messe in scena dal gruppo Corvi/CAI, un momento suggestivo che ogni anno attira famiglie e curiosi.

A mezzogiorno aprirà il Punto Ristoro in piazza IV Novembre, mentre nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, Topolino e Minnie porteranno allegria tra i più piccoli con momenti di animazione e intrattenimento. Sempre nel pomeriggio, i bambini potranno gustare una merenda offerta dall’AVIS Mandello, che aggiungerà un tocco di dolcezza alla giornata.

L’atmosfera natalizia sarà arricchita dalla cioccolata calda preparata dal gruppo folkloristico Firlinfeu L’Allegra Brigata, dalle caldarroste servite da Operazione Mato Grosso – Luz y Alegria e dal vin brulé, tè caldo, panettone e pandoro distribuiti dagli Alpini di Mandello, accompagnati dalle musiche e dai costumi tradizionali del gruppo folkloristico “I Brianzoli di Ponte Lambro”.

La Mostra delle Associazioni non è soltanto un momento espositivo, ma un vero e proprio simbolo della vitalità di Mandello del Lario. Le associazioni rappresentano il cuore pulsante della vita sociale del paese e l’evento diventa un’occasione per valorizzarne il lavoro e rinsaldare il legame con la cittadinanza.

“Questa giornata è un modo per ringraziare e sostenere tutte le associazioni che, con passione e dedizione, si prodigano per il nostro paese – sottolineano l’assessore al Commercio Silvia Nessi e l’assessore allo Sport Sergio Gatti –. Mandello è una comunità viva, ricca di energie positive, e la Mostra delle Associazioni è lo specchio di questo entusiasmo. Invitiamo tutti a partecipare e a lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera di festa e dalle storie delle nostre realtà locali”.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione nel modo più ordinato possibile, il mercato settimanale del lunedì sarà anticipato a domenica 7 dicembre, sempre in piazza del Mercato.

L’8 dicembre Mandello del Lario offrirà una giornata speciale fatta di incontri, tradizioni e condivisione, confermando la centralità delle associazioni nella vita sociale del paese. Una festa che racconta l’identità e la forza della comunità.