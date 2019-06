Mandello, la Festa della Musica inaugura l’estate (VIDEO)

Venerdì sera l’iniziativa di Comune, Concertando e Informagiovani

E’ stata la 2^ edizione. Musica live in 22 postazioni sparse in tutta la città

MANDELLO – E’ stata la musica la grande protagonista del venerdì sera mandellese: la Festa della Musica targata Comune, Concertando e Informagiovani ha animato per il secondo anno di fila la città dal centro storico al lido sino alle frazioni, regalando a tanti curiosi una serata alternativa e di svago.

22 le postazioni fisse allestite, due itineranti, 44 tra band e progetti musicali, per un totale di circa 250 artisti coinvolti in un unico evento. La serata si è animata intorno alle 21 e, in barba al maltempo che minacciava all’orizzonte, si è conclusa dopo la mezzanotte. Si è trattato come detto della seconda edizione della Festa della Musica, nata da un’idea dell’amministrazione comunale: l’obiettivo, come aveva spiegato l’assessore alla Cultura Luca Picariello, è stato quello di offrire ai musicisti, dai professionisti agli amatori, l’opportunità di esibirsi live in un contesto speciale.

Dopo l’entusiasmo dello scorso anno, in tanti hanno risposto all’appello: passeggiando per le vie di Mandello si è potuto così ascoltare i generi più disparati, dal rap al rock, dal blues alla lirica, dal folklore al jam, assistere ad acrobatiche esibizioni di Pole Dance e godersi la prima serata estiva al tavolino dei tanti bar aperti per l’occasione.

VIDEO

Per l’occasione l’amministrazione comunale ha disposto il parcheggio gratuito dopo le ore 20. Insomma, una serata tutta da ‘ascoltare’ e ballare e che ha segnato con entusiasmo l’inizio della stagione estiva.

GALLERIA FOTOGRAFICA