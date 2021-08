Tradizione rispettata a Mandello con la Fiera di San Rocco sul lago

A centinaia per la bancarelle. Green Pass obbligatorio, controlli a campione della Polizia Locale

MANDELLO – E’ il ‘fierone’ di Mandello, uno degli eventi della tradizione estiva della cittadina lariana che anche quest’anno non è mancato: la Fiera di San Rocco ha aperto le sue ‘porte’ in mattinata lungo le strade di Mandello bassa e a centinaia, mandellesi e non solo, si sono presentati all’appuntamento che durerà fino alle 18 di questo pomeriggio.

Una novantina sono le bancarelle allestite da via Manzoni a via delle Medaglie Olimpiche, passando per piazza Garibaldi e l’area mercatale, tra generi alimentari e di abbigliamento, oggettistica e prodotti tipici.

Un appuntamento storico quello della fiera di San Rocco a Mandello e che rischiava quest’anno di ‘saltare’, infatti era stato formalmente annullato dal Comune e solo qualche giorno fa ripristinato in in seguito ai chiarimenti del Governo sulle normative anti-Covid per gli eventi pubblici.

“Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde per accedere alla fiera o sagra in questione – ha spiegato nei giorni scorsi il sindaco Riccardo Fasoli – In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi”.

Controlli a campione effettuati dalla Polizia Locale, impegnata a vigilare sul rispetto delle normative e sull’uso della mascherina, presso alcuni accessi e all’interno dell’area della sagra. Poche in mattinata le persone trovate sprovviste della certificazione verde e rimandate oltre le transenne.

“Siamo contenti di essere riusciti a realizzare la manifestazione – dice oggi il primo cittadino – per gli ambulanti che hanno vissuto praticamente un anno di stop di sagre e fiere e per i mandellesi che hanno potuto vivere questo appuntamento che è parte della tradizione della nostra città”.