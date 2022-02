Rilasciati dal Comune i permessi per la prima fase dei lavori alla sede della Moto Guzzi a Mandello

La ristrutturazione può partire: si amplia l’area produttiva, nuova mensa e sala conferenze

MANDELLO – Tutto pronto per l’apertura del cantiere alla fabbrica della Moto Guzzi: dal municipio di Mandello sono arrivati in questi giorni i permessi per dare il via alla prima parte di ristrutturazione della sede dello storico marchio motociclistico.

Un esito scontato per la procedura ma che ha dovuto attendere i normali tempi della burocrazia: “Siamo in linea con il programma che avevamo previsto con l’azienda – fa sapere il sindaco Riccardo Fasoli – di fatto le pratiche erano già pronte a fine dello scorso anno. E’ stato il primo passo, anche il più semplice e riguardante la parte meno complessa dell’intero intervento”.

Questa prima fase di ristrutturazione interesserà l’area della sede rivolta verso il cimitero e consisterà nell’ampliamento della zona produttiva, la realizzazione della nuova mensa, dei nuovi uffici di produzione e di una nuova sala conferenze.

Con i permessi rilasciati dal municipio, ora la Piaggio può dare il via al cantiere: “Sappiamo che sono già stati fatti dei sopralluoghi con alcune imprese – aggiunge Fasoli – questa prima fase prevede anche la bonifica di alcune parti dell’area che hanno subito l’inquinamento delle vecchie lavorazioni, quindi è un intervento importante anche dal punto di vista ambientale”.

La riqualificazione complessiva dello stabilimento e del nuovo museo dovrebbe iniziare dunque quest’anno e concludersi nel 2025.

