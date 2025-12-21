Mandello. La Sfilata dei Carri pronta a illuminare il Natale 2025

Venti carri partiranno mercoledì 24 dicembre alle 20.30 da Viale della Costituzione

L’assessore Nessi: “Un evento che fa tornare bambini, grazie all’impegno di scuole, associazioni e cittadini”

MANDELLO – È uno degli appuntamenti più attesi della tradizione natalizia lariana, una festa che da decenni riesce a riunire grandi e piccoli in un clima di stupore, allegria e partecipazione. La Sfilata dei Carri di Natale torna ad animare le strade di Mandello del Lario la sera della Vigilia 2025, confermandosi il cuore pulsante delle celebrazioni del Magico Natale mandellese.

Lo scorso anno furono 22 i carri protagonisti della parata; per questa edizione, spiega l’assessore al Commercio e Turismo Silvia Nessi, “l’adesione della comunità è stata eccezionale, con ben 20 imponenti e luminose creazioni pronte a sfilare”. Un risultato che testimonia ancora una volta la forza del tessuto associativo e la creatività dei cittadini.

La partenza è fissata per martedì 24 dicembre 2025 alle ore 20.30 da viale della Costituzione, nei pressi dell’oratorio. Il corteo attraverserà alcune delle principali vie del paese seguendo un tragitto pensato per consentire al pubblico di godere appieno dello spettacolo. Il percorso sarà il seguente: via Petrarca, via Al Bellano, via F.lli Carcano, via Parini, piazza IV Novembre, via Dante, via Manzoni, via Medaglie Olimpiche, con arrivo previsto alle 21.30 in piazza del Mercato, affacciata sul lago.

Ad attendere i visitatori, come da tradizione, il Gruppo ANA Alpini di Mandello del Lario, pronto a distribuire bevande calde e panettone per scaldare la serata e celebrare insieme l’arrivo del Natale.

I venti carri protagonisti: creatività, tradizione e tanta fantasia

L’edizione 2025 vedrà sfilare venti carri, ciascuno frutto della creatività di gruppi, associazioni, famiglie e realtà del territorio. Aprirà il corteo il Corpo Musicale Mandellese, seguito dalle Giacche Verdi di Colico con la suggestiva rappresentazione dei Re Magi a cavallo. Non mancherà la tradizionale Slitta di Babbo Natale, affiancata dal carro con gli Elfi di Babbo Natale realizzato da Emanuele Redaelli, e dall’Apecar natalizia con elfi e la pecora “Liguerizio” delle famiglie Mainetti e Rusconi.

Il Gruppo Manzoniano Lucie A.S.D. porterà in scena una lucia addobbata a festa, mentre i Firlinfeu L’Allegra Brigata proporranno una seconda lucia dedicata alla Natività. L’Autoscuola Grigna presenterà il carro La cena di Natale, e i ragazzi della Classe Sesta C animeranno il loro creativo laboratorio Elfi Lab. Gli Oratori di Mandello proporranno invece una scena dedicata al Presepe di Greccio.

Dalle frazioni arrivano poi il carro Casetta di Pan di Zenzero dei Bambini di Crebbio e la Piccola calda capanna di Francesca Faggi, seguiti dal coloratissimo Treno di Babbo Natale degli Amici di Crebbio. Immancabile la presenza del Soccorso degli Alpini con la loro celebre Ambuslitta, mentre la Sagra della Salsiccia di Abbadia Lariana sfilerà con la fantasia scenografica dell’autore.

La Idraulica Lafranconi proporrà un carro dedicato a Gli Angeli che annunciano la nascita di Gesù o, in alternativa, ai Tre Re Magi. Chiudono la parata la Casetta di Babbo Natale di Sonica, il grande trattore addobbato del Team Agliati, la Casa di Babbo Natale con Elfi realizzata da Crincoli Giardini, e infine la Fantasia del Gigio firmata da Animali da Festa.

L’assessore Silvia Nessi non nasconde l’emozione per un appuntamento così radicato nella comunità: “La Sfilata dei Carri è il cuore più allegro della nostra Vigilia e come ogni anno ci regalerà momenti di gioia condivisa. Voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutti i protagonisti – scuole, associazioni, gruppi di amici e privati cittadini – che con il loro instancabile impegno rendono questa serata speciale, piena di luce, calore e magia”.

L’Amministrazione comunale rivolge a tutti – residenti, famiglie, turisti e visitatori dei paesi vicini – un invito semplice e caloroso: non mancare.

Mandello è pronta a trasformarsi, ancora una volta, in un grande palcoscenico a cielo aperto dove la creatività incontra la tradizione e dove il Natale riscopre il suo volto più autentico: quello della comunità che celebra insieme.