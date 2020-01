Mandello lago, pavimentazione da rifare. Il Comune scrive all’impresa

Pavimentazione già rovinata sulla bella passeggiata a lago di Mandello Bassa

Si punta ad un accordo a costo zero per il Comune di Mandello

MANDELLO – Appena posata la scorsa primavera, con le prime piogge, la nuova pavimentazione di Piazza Garibaldi a Mandello aveva dato evidenti segnali di problematiche, a suo tempo segnalate anche dai residenti della zona, ed ora crepe e scanalature sono sotto gli occhi di tutti.

Il Comune già nei mesi scorsi aveva aperto la contestazione nei confronti dell’impresa assegnataria dei lavori e la scorsa settimana, attraverso il proprio legale, ha inviato una risposta all’azienda che aveva avanzato una soluzione di intervento, prevedendo alcune spese a carico dell’amministrazione comunale.

Dal municipio si chiede il rifacimento della pavimentazione ma senza ulteriori costi per la comunità. L’idea è quella di sostituire al materiale utilizzato (evizero) che ha manifestato i noti problemi, un manto di asfalto resinato di colorazione simile a quella attuale. Il Comune al momento non ha ancora liquidato all’azienda il compenso relativo ai lavori di pavimentazione, nell’attesa che la contestazione possa concludersi in modo positivo.

“La strada più corretta è quella di trovare un accordo bonario con l’impresa e la garanzia che l’intervento dia i risultati sperati – spiega l’assessore Andrea Tagliaferri – auspichiamo tempi brevi, il lavoro fa fatto con il primo caldo. Nel frattempo Lario Reti sta effettuando altre lavorazioni a Mandello bassa, vorremo sfruttare questo periodo per chiudere definitivamente anche questa vicenda”.