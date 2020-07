Mandello, lavori sulla Sp72, la strada resterà chiusa fino al 7 agosto, sabato e domenica esclusi

La comunicazione del sindaco di Mandello

“Il maltempo ha rallentato i lavori, necessaria l’estensione della chiusura”

MANDELLO – Proseguono i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in corrispondenza della Canotteri Moto Guzzi lungo la Sp72 a Mandello.

La chiusura, come fatto sapere dal Comune, avverrà dalle ore 21.30 (dopo il passaggio del pullman sostitutivo proveniente da Mandello) alle ore 6 dal lunedì al venerdi (sabato 1 e domenica 2 esclusi) .

L’estensione della chiusura si è resa necessaria per terminare in sicurezza i lavori, resi difficili in questa settimana dalle continue perturbazioni serali e notturne che non hanno permesso di procedere spediti.