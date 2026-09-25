Mandello. Lo skate park chiude per manutenzione: “Sarà rimesso completamente a nuovo”

Da oggi la chiusura per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la riapertura è prevista per aprile

“L’obiettivo è arrivare alla primavera con uno skate park rinnovato e pronto a essere nuovamente utilizzato”

MANDELLO – Lo skate park di Mandello si prepara a un intervento di rinnovo che interesserà sia le strutture sia la pavimentazione dell’area. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, a partire da oggi, venerdì 25 settembre, lo skate park sarà temporaneamente chiuso, con riapertura programmata per aprile 2027.

L’intervento prevede la sostituzione delle strutture esistenti, ormai datate e ammalorate e, per questo, non più utilizzabili, insieme a lavori di manutenzione della pavimentazione. L’obiettivo è rinnovare complessivamente l’area e renderla nuovamente fruibile in vista della prossima stagione.

La chiusura temporanea interesserà anche le iniziative che erano già state programmate presso lo skate park. Per queste attività, il Comune ha collaborato con gli organizzatori per individuare soluzioni alternative in altre aree e strutture comunali, così da permetterne lo svolgimento anche durante il periodo dei lavori.

“Abbiamo scelto di approfittare del periodo autunnale e invernale per intervenire su uno spazio che necessita di un rinnovo – spiega l’Assessore allo Sport Igor Amadori -. Le strutture esistenti sono ormai datate e anche la pavimentazione necessita di manutenzione. La chiusura comporterà inevitabilmente qualche mese di attesa, ma l’obiettivo è arrivare alla primavera con uno skate park rinnovato e pronto a essere nuovamente utilizzato. Nel frattempo, per le iniziative già previste, abbiamo collaborato con gli organizzatori per trovare spazi comunali alternativi e permettere agli eventi di proseguire”.