Mandello, lo svincolo e altre opere pubbliche a gara entro fine anno

Lo svincolo di Maggiana, l’area ex Sapio, la messa in sicurezza della SP72, piazza del Sacro Cuore

Tanti lavori che il Comune Mandello appalterà in questi ultimi mesi del 2019

MANDELLO – Dopo i necessari iter burocratici, l’amministrazione comunale di Mandello si prepara finalmente ad appaltare alcune importanti opere pubbliche.

Già nelle prossime settimane sarà messo a gara il primo lotto dei lavori di sistemazione dell‘area ex Sapio di via Pra Magno, fino ad oggi utilizzata come magazzino dal Comune, destinata ad ospitare sali polifunzionali.

“Partiremo dal primo edificio e dal fabbricato adiacente che in passato era sede dei volontari del Soccorso degli Alpini – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri – l’intero comparto verrà trasformato seguendo il progetto approvato. Abbiamo già provveduto a sgomberare l’area in vista dell’affidamento e quindi della partenza dei lavori”. Il costo dell’intervento è di 420 mila euro.

Per fine novembre sarà messo a gara anche lo svincolo di Maggiana, sicuramente l’opera più importante e che potrà rappresentare un punto di svolta per la viabilità locale. “I mandellesi lo attendono da anni – sottolinea Tagliaferri – attendiamo il progetto esecutivo dalla Provincia e contiamo di affidarlo entro l’anno. Lo svincolo interesserà solo la corsia nord ma non è detto che in futuro non si possa realizzare uno svincolo completo”.



A breve dovrebbe essere pronto anche il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del fronte roccioso che sovrasta la provinciale 72 all’ingresso di Mandello.

“E’ un intervento importante che prevede disaggi, pulizia della parete e il riposizionamento di tutte le reti di protezione – fa sapere l’assessore – prevediamo una cantierizzazione notturna ma inevitabilmente, quando si lavorerà a livello della strada, sarà necessario istituire almeno in una fase il senso unico alternato”. I lavori, per un totale di 750 mila euro, sono finanziati interamente da risorse statali.

A fine anno andrà a gara anche il rifacimento della Piazza del Sacro Cuore, davanti all’omonima chiesa, dove sarà allargata l’area riservata ai pedoni, sarà rimesso mano ai posteggi delle auto e agli attraversamenti. L’intervento prevede un investimento di 450 mila euro.

Da appaltare anche lavori per del primo lotto della strada agrosilvopastorale tra Rongio e la fonte del Merlo, opera da circa 98 mila euro finanziati per l’80% dalla comunità montana. Già in questi giorni, invece, dovrebbero iniziare i lavori di asfaltatura di viale Costituzione.