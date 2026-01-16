Mandello. Lotteria di Natale 2025, quasi 4.800 biglietti e 91 attività coinvolte

I dati definitivi parlano chiaro: sono stati consegnati 4.743 biglietti, distribuiti a fronte di scontrini per acquisti effettuati presso le attività del territorio. Un risultato definito «estremamente soddisfacente» dall’Amministrazione comunale, che testimonia la vitalità del tessuto commerciale e la risposta positiva della cittadinanza. A credere nel progetto sono state 91 attività commerciali e pubblici esercizi, un’adesione ampia che rafforza il valore dell’iniziativa.

«Questo è un segnale forte: i mandellesi amano il proprio paese e scelgono di sostenere i negozi sotto casa. Questa lotteria non è solo un gioco, ma un modo per fare rete tra istituzioni, commercianti e cittadini», dichiara Silvia Nessi, assessore al Commercio e al Turismo.

L’estrazione dei biglietti vincenti si terrà stasera, venerdì 16 gennaio alle ore 21.00, presso la Biblioteca Comunale Ercole Carcano. La serata non sarà dedicata soltanto alla fortuna: durante l’evento verrà infatti svelata anche la classifica finale del concorso “Andando per Presepi”, che ogni anno coinvolge famiglie e appassionati nella valorizzazione delle tradizioni natalizie.

“Invito calorosamente tutti i cittadini e i titolari delle attività a partecipare venerdì sera a questo momento di festa comunitaria, sia per scoprire i fortunati vincitori, sia per rendere omaggio alla creatività dei partecipanti al concorso dei Presepi, che ogni anno sanno emozionarci con la loro passione”, aggiunge l’assessore Nessi.

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a tutti i commercianti che hanno aderito con entusiasmo e agli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa. Un ringraziamento particolare va a Confcommercio Lecco, per il supporto strategico e la collaborazione costante nella valorizzazione del commercio di vicinato.

La Lotteria di Natale 2025 si conferma così non solo come un appuntamento atteso, ma come uno strumento concreto di coesione tra istituzioni, imprese e cittadini, capace di trasformare le festività in un’opportunità di crescita condivisa per tutta la comunità di Mandello del Lario.