Mandello, lunedì al via i lavori per la nuova piazza del Sacro Cuore

Parte la riqualificazione del piazzale davanti alla chiesa del Sacro Cuore a Mandello

Modifiche alla viabilità per fare spazio al cantiere

MANDELLO – Inizierà la prossima settimana l’intervento di riqualificazione di Piazza Sacro Cuore, di fronte all’omonima chiesa di Mandello del Lario. La riqualificazione prevede l’ampliamento del piazzale della chiesa e la sua ripavimentazione, con lo spostamento della sede stradale, l’ampliamento del parcheggio esistente e nuovi passaggi pedonali.

Il progetto è stato realizzato dall’architetto mandellese Fontana e i lavori, per un totale di 450 mila euro, sono stati assegnati con appalto all’impresa bergamasca Riva di Osio Sotto.

“E’ un intervento che abbiamo preparato negli ultimi tre anni e che servirà a delineare meglio l’area, darà dignità allo spazio antistante alla chiesa su cui oggi insiste una strada, e garantiremo maggiore sicurezza ai pedoni” sottolinea l’assessore Andrea Tagliaferri.

L’impresa avrà otto mesi di tempo per realizzare i lavori ma se non dovessero esserci imprevisti potrebbero concludersi entro fine primavera

Il cantiere e la viabilità

L’avvio dei lavori inevitabilmente comporterà delle limitazioni all’attuale situazione viabilistica: in particolare sarà interrotta la circolazione su via Gnocchi dal parcheggio, dove saranno rimossi temporaneamente alcuni stalli per far spazio all’uscita dall’area di sosta e saranno istituiti dei percorsi per il transito dei pedoni. Sarà accessibile il parcheggio alle spalle della chiesa dalle 7 alle 20.

L’ordinanza viabilistica del Comune prevede nello specifico di: