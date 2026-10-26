Mandello, l’Università del Lario Orientale inaugura l’anno accademico parlando di IA

Al Teatro San Lorenzo la cerimonia di apertura dell’anno 2026-2027. Già 95 associati e 112 iscrizioni ai corsi

Al centro della mattinata la riflessione della professoressa Adriana Lafranconi sul rapporto tra intelligenza artificiale e valori umani

MANDELLO – Un’università che non si limita a proporre corsi, ma punta a diventare un luogo di incontro, confronto e crescita per un intero territorio. È questo il progetto che ha preso forma attorno alla sede Unitre di Mandello e che sabato 24 ottobre, al Teatro San Lorenzo, ha celebrato l’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico 2026-2027, il primo dell’Università del Lario Orientale.

Un appuntamento che ha segnato un passaggio importante per una realtà nata soltanto pochi mesi fa, ma già capace di coinvolgere amministrazioni, docenti e cittadini di diversi comuni della sponda orientale del lago. Un percorso che guarda oltre i confini mandellesi, con l’ambizione di costruire una rete culturale diffusa, da Abbadia fino a Colico, aperta a tutte le generazioni.

A fare da filo conduttore alla mattinata è stata una riflessione particolarmente attuale: come conservare il valore della persona e delle relazioni in un mondo sempre più segnato dall’intelligenza artificiale. Un interrogativo affrontato dalla professoressa Adriana Lafranconi nella prolusione dal titolo “Custodire l’umano nell’era delle Intelligenze artificiali”, scelta per introdurre il tema formativo dell’anno.

Era il 16 maggio scorso quando, proprio al Teatro San Lorenzo, veniva presentata ufficialmente la nuova sede Unitre di Mandello. A distanza di poco più di cinque mesi, quell’iniziativa ha assunto una dimensione più ampia, diventando il punto di riferimento di una rete territoriale.

A ripercorrere le tappe del progetto è stato il presidente Vincenzo La Bella, che ha illustrato il lavoro svolto per coinvolgere le amministrazioni della sponda orientale e ampliare progressivamente l’offerta formativa. “Ci siamo resi conto che esisteva un vuoto di corsi, di attività culturali e accademiche non soltanto in alcuni paesi, ma in tutta l’area orientale”, ha spiegato, ricordando la scelta di avviare un confronto con i diversi sindaci.

Mandello rimane la sede legale e didattica dell’università, mentre ad Abbadia è prevista l’attivazione di una sede didattica nel secondo semestre. Lierna, invece, ha già avviato due corsi nel primo semestre. Il progetto coinvolge anche Bellano, Dervio e Colico, con l’individuazione di referenti locali e l’organizzazione di attività e conferenze. La rete territoriale comprende inoltre Varenna, Perledo e Dorio, nell’ottica di una collaborazione estesa a tutti i comuni della sponda orientale.

Particolarmente incoraggiante, secondo La Bella, è stata la risposta registrata durante gli incontri di presentazione. A Colico, nell’auditorium cittadino, hanno partecipato oltre cento persone, mentre anche a Dervio la presentazione del progetto ha raccolto un pubblico numeroso. Un interesse che l’università intende consolidare portando progressivamente le conferenze già proposte a Mandello anche negli altri comuni, attraverso un calendario condiviso.

Novantacinque associati e 112 iscrizioni ai corsi

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per tracciare un primo bilancio delle attività, cominciate già nelle settimane precedenti alla cerimonia ufficiale. I numeri presentati dal presidente testimoniano un avvio incoraggiante: 95 associati, a fronte dell’obiettivo iniziale di raggiungere quota cento entro la fine dell’anno, e 112 iscrizioni complessive ai corsi.

Quest’ultimo dato non corrisponde ad altrettante persone, dal momento che alcuni partecipanti frequentano più insegnamenti. Il numero effettivo degli iscritti ai corsi si aggira infatti attorno alle 60-70 persone. “Ci eravamo dati l’obiettivo di arrivare a cento associati per la fine dell’anno. Siamo a 95, ci siamo vicini”, ha sottolineato La Bella, esprimendo soddisfazione anche per l’interesse manifestato nei confronti delle prime lezioni.

Un risultato reso possibile soprattutto dall’impegno dei docenti volontari, che mettono gratuitamente a disposizione le proprie competenze. L’offerta formativa si articola in sei dipartimenti: scienze umane, scienze sociali, scienze naturali e tecnologia, beni artistici e culturali, scienze delle religioni, scienze mediche e della salute.

L’università si rivolge alle diverse fasce d’età, dai giovani agli adulti fino agli anziani, con l’obiettivo di promuovere la formazione continua e favorire l’incontro tra generazioni. La Bella ha richiamato inoltre la necessità di rafforzare in futuro la partecipazione ai bandi pubblici, così da reperire nuove risorse per ampliare le attività. Un sostegno importante arriva già dalle amministrazioni comunali, attraverso patrocini, contributi e la disponibilità di aule e servizi.

“La cultura riesce a unire un territorio intero”

Ad aprire la parte istituzionale è stata la vicesindaca Silvia De Battista, che ha portato il saluto del sindaco Riccardo Fasoli, assente per precedenti impegni, leggendo un intervento dedicato al valore sociale ed educativo dell’iniziativa.

“Vedere che la cultura riesce a unire un territorio intero, mettendo insieme persone, competenze e luoghi, ci dice che la strada della collaborazione è quella giusta”, ha sottolineato il primo cittadino nel messaggio affidato alla vicesindaca. Il progetto, secondo Fasoli, risponde a esigenze che riguardano non soltanto l’arricchimento culturale, ma anche il benessere e la coesione delle comunità.

Tre, in particolare, i bisogni individuati: l’educazione dei giovani, il sostegno agli adulti nel ruolo educativo e il contrasto alla solitudine degli anziani. Sul fronte giovanile, il sindaco ha richiamato le difficoltà vissute dalle nuove generazioni, tra isolamento, disagio, bullismo e dispersione scolastica. Un tema che riguarda anche i comuni del lago, dove negli ultimi anni si sono verificati episodi di tensione e comportamenti problematici negli spazi pubblici.

“Prima delle azioni di sicurezza, prima di restringere l’uso degli spazi pubblici che sono e devono restare di tutti, serve educazione, servono adulti credibili, servono luoghi e occasioni in cui i ragazzi si sentano riconosciuti e ascoltati”, ha evidenziato Fasoli.

In questo contesto, l’Unitre potrebbe diventare un interlocutore importante attraverso la costruzione di patti educativi di comunità, in collaborazione con scuole e amministrazioni.

Un secondo ambito riguarda i genitori, chiamati ad affrontare una responsabilità educativa sempre più complessa. Offrire occasioni di formazione e confronto agli adulti significa, secondo il sindaco, investire indirettamente anche sul futuro dei figli.

Infine, l’attenzione agli anziani, per i quali corsi, lezioni e attività culturali possono rappresentare occasioni preziose di socializzazione e partecipazione. “La solitudine è una delle povertà meno visibili e più diffuse dei nostri paesi”, ha ricordato Fasoli, richiamando il concetto di welfare culturale. Da qui l’importanza di un’università che non si rivolga a una sola generazione, ma favorisca il dialogo tra persone di età differenti.

Don Paolo: “L’intelligenza artificiale è una rivoluzione paragonabile a quella industriale”

A introdurre il tema culturale dell’anno accademico è stato don Paolo Avinio, direttore degli studi, che ha illustrato il significato del percorso formativo scelto dall’università.

Al centro, il tema “L’ultimo Sapiens”, una riflessione sulle trasformazioni che l’intelligenza artificiale sta producendo nella vita quotidiana e sul rischio che l’essere umano finisca per dipendere sempre più dalla tecnologia.

“Siamo di fronte a una grande rivoluzione, quella dell’intelligenza artificiale. È una rivoluzione da paragonare alla rivoluzione industriale del Settecento”, ha osservato. Secondo don Paolo, la questione non riguarda soltanto l’introduzione di nuovi strumenti, ma il modo in cui questi stanno modificando il rapporto dell’uomo con la conoscenza, il lavoro e la propria identità.

La tecnologia può aumentare le capacità operative, ma ciò non significa necessariamente accrescere la consapevolezza e la comprensione di sé e degli altri. Da qui il richiamo alla necessità di custodire i valori umani e culturali che permettono alle persone di convivere, rispettarsi e riconoscere la dignità reciproca.

Nel suo intervento, don Paolo ha ripercorso alcune delle radici della cultura occidentale, dalla tradizione greco-romana al cristianesimo e all’Illuminismo, soffermandosi sul contributo della filosofia, della letteratura e del pensiero moderno alla formazione della persona. Una riflessione che ha toccato anche il disagio giovanile, il ruolo educativo delle famiglie e il bisogno di costruire riferimenti culturali condivisi.

In questa prospettiva si inserisce anche uno dei prossimi corsi, “L’anima e il suo destino nell’era digitale”, che approfondirà il rapporto tra identità, cultura e trasformazioni tecnologiche.

Lafranconi: “Dobbiamo conoscere gli strumenti per poterli governare”

Il momento centrale della mattinata è stato affidato alla professoressa Adriana Lafranconi, protagonista della prolusione “Custodire l’umano nell’era delle Intelligenze artificiali”.

Un intervento che, anziché concentrarsi sulle singole applicazioni dell’intelligenza artificiale, ha proposto un percorso attraverso la storia, alla ricerca di criteri utili per affrontare le trasformazioni tecnologiche contemporanee.

La docente ha preso le mosse dal Fedro di Platone, ricordando il mito nel quale Socrate riflette sui rischi della scrittura. Un’invenzione considerata da alcuni un progresso per la memoria e la conoscenza, ma interpretata da altri come un possibile impoverimento della capacità di ricordare e ragionare autonomamente.

Un dibattito antico che, secondo Lafranconi, presenta interrogativi sorprendentemente vicini a quelli sollevati oggi dall’intelligenza artificiale. “Quanto noi deleghiamo adesso la nostra conoscenza, l’approfondimento della conoscenza all’esterno?”, ha chiesto ai presenti. La professoressa ha quindi richiamato il doppio significato della parola farmaco, che può rappresentare tanto una cura quanto un veleno.

Una metafora utile per comprendere il carattere ambivalente degli strumenti tecnologici. “Ogni strumento è complesso, è polivalente, è ambiguo. Dobbiamo indagarlo per conoscerlo e per governarlo”, ha spiegato. La riflessione si è poi spostata all’invenzione della stampa, un’innovazione che inizialmente suscitò opposizioni e timori, per arrivare all’automazione del lavoro nel Novecento e alla diffusione dei mezzi di comunicazione di massa.

Attraverso il pensiero di Hannah Arendt e Umberto Eco, Lafranconi ha evidenziato come ogni rivoluzione imponga all’uomo di confrontarsi con nuove possibilità, ma anche con responsabilità inedite. In particolare, ha richiamato la distinzione proposta da Eco tra “apocalittici” e “integrati”, invitando a evitare sia il rifiuto indiscriminato della tecnologia sia un’accettazione priva di spirito critico.

Uno dei passaggi più significativi della prolusione ha riguardato il rapporto tra intelligenza artificiale e ricerca della verità. La docente ha sottolineato come la rapidità con cui questi strumenti restituiscono informazioni possa indurre a considerare attendibili risposte che, pur apparendo convincenti, contengono errori o inesattezze.

Per spiegare il rischio ha raccontato un’esperienza personale: dopo aver interrogato un sistema di intelligenza artificiale su un argomento che conosceva approfonditamente, aveva ricevuto in pochi istanti una risposta apparentemente corretta.

Soltanto attraverso una verifica successiva aveva individuato alcune imprecisioni nei riferimenti alle fonti. Un episodio semplice, ma significativo. “Una volta che ho avuto qualcosa, non devo fermarmi, ma attivare la mia capacità argomentativa, il mio logos, per mettere in discussione, per verificare”, ha spiegato.

L’intelligenza artificiale, dunque, può rappresentare un supporto prezioso, a condizione che non sostituisca la capacità individuale di analizzare, confrontare e interpretare.

Per Lafranconi, il rischio più profondo è quello di ridurre il valore delle persone alla loro efficienza e alle prestazioni che sono in grado di garantire. Una prospettiva che potrebbe penalizzare proprio chi vive condizioni di fragilità e che rende ancora più importante riconoscere la complessità della persona, nelle sue dimensioni razionali, affettive, morali e relazionali.

Nel corso dell’intervento, Lafranconi ha richiamato anche la riflessione etica e religiosa sul progresso tecnologico, soffermandosi sulla necessità di accompagnare l’innovazione con una crescita della responsabilità individuale e collettiva. “Far crescere la tecnica senza far regredire il cuore” è stata una delle espressioni utilizzate per sintetizzare il rapporto che dovrebbe esistere tra sviluppo degli strumenti e tutela della dignità umana.

Da qui l’invito a coltivare la capacità di ascolto, la riflessione autonoma e la ricerca condivisa della verità. Un compito che riguarda in modo particolare il mondo della formazione, chiamato non soltanto a trasmettere informazioni, ma a creare occasioni di confronto e partecipazione.

È proprio in questa prospettiva che Lafranconi ha valorizzato una scelta compiuta dall’Unitre di Mandello: privilegiare le lezioni in presenza anziché affidarsi esclusivamente alla didattica a distanza.

Un’impostazione che consente agli studenti di incontrarsi, discutere e costruire relazioni. Anche i momenti informali, come una pausa tra una lezione e l’altra, possono diventare occasioni di crescita personale. “L’Università delle Tre Età non ha voluto essere una piattaforma che eroga corsi a distanza”, ha ricordato, sottolineando come la socializzazione rappresenti uno degli elementi centrali del progetto.

La conclusione è stata affidata a una riflessione sul futuro e sulla possibilità di affrontare le trasformazioni senza perdere ciò che rende umane le persone. Richiamando il titolo di un celebre libro del pedagogista Mario Lodi, la docente ha osservato: “C’è speranza se questo accade a Mandello e sulla riviera orientale del lago di Como”.

Un’università aperta a tutte le generazioni

L’inaugurazione ha quindi confermato la direzione intrapresa dall’Università del Lario Orientale, che intende proporsi come punto di riferimento culturale non soltanto per Mandello, ma per l’intero territorio.

La scelta di coinvolgere più comuni, articolare la formazione in sei dipartimenti e proporre attività rivolte a tutte le età risponde all’obiettivo di rendere la conoscenza accessibile e favorire la partecipazione.

Una sfida che richiederà il contributo delle amministrazioni, dei docenti volontari, delle associazioni e degli stessi iscritti, chiamati a partecipare attivamente alla costruzione del percorso formativo.

Dai 95 associati già raggiunti alle nuove sedi didattiche in fase di attivazione, il primo anno accademico si apre dunque con prospettive di crescita concrete. Ma, come emerso dagli interventi della mattinata, la sfida più importante non sarà soltanto aumentare il numero dei corsi o degli iscritti: sarà fare dell’università un luogo nel quale persone di generazioni diverse possano continuare a incontrarsi, confrontarsi e imparare insieme.

Un obiettivo che assume un significato ancora più attuale proprio nell’epoca dell’intelligenza artificiale, quando la conoscenza è sempre più facilmente accessibile, ma il valore dell’incontro e delle relazioni umane resta qualcosa che nessuna tecnologia può sostituire completamente.