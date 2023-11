Mandello. Magico Natale: i primi eventi (e si accendono le luci in paese)

Questo fine settimana iniziative dedicate ai bambini e accensione delle luminarie natalizie

‘Lettura con la sciarpa’, concorso ‘Gio’ Madonnari’, il film ‘Grinch’. Da venerdì 8 dicembre anche ‘Andando per presepi’

MANDELLO – Il Magico Natale sta per arrivare a Mandello: questo fine settimana in paese ci saranno i primi eventi dedicati ai bambini e si accenderanno le luminarie natalizie. Tra loro un grande albero illuminato installato all’ingresso del paese, che porgerà i suoi auguri a cittadini e turisti. A dare il contributo per installarlo anche i titolari delle strutture ricettive.

Nel week-end le prime iniziative dedicate ai bambini, a cominciare dalla ‘Lettura con la sciarpa’ in Biblioteca comunale sabato 2 dicembre alle ore 15.00. Domenica invece il concorso per alunni della Scuola Primaria ‘Gio’ Madonnari’ lungo il viale davanti alla struttura, con inizio alle ore 14.30. A seguire, alle ore 16.00 il film ‘Il Grinch’ al Teatro Comunale F. De Andrè, con ingresso gratuito.

“Il programma delle iniziative natalizie è frutto del lavoro congiunto di commercianti, Amministrazione comunale e Pro Loco che , con il loro impegno, tutti gli anni vogliono regalare qualcosa di concreto al territorio con l’organizzazione della ormai tradizionale lotteria, così importante per stimolare gli acquisti in paese, e degli eventi rivolti a grandi e piccini”, commenta Silvia Nessi, assessore al Turismo e al Commercio.

“Da parte mia – prosegue l’assessore – non posso che essere felice di accogliere questa nuova collaborazione, segno che lavorando insieme non solo possiamo rendere il nostro paese sempre più bello e attrattivo, ma possiamo costruire anche quella “rete” tanto importante per affrontare le sfide future”.

Ormai raccolte invece le iscrizioni al concorso ‘Andando per presepi’: in questi giorni sarà diffuso l’elenco dei presepi visitabili a partire da venerdì 8 dicembre.