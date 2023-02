Mandello. Marciapiede di via Manzoni: in arretramento gli ultimi muri

Interventi in corso sul muro in mattoni rossi tra via Manzoni e via Bertola

Prossimi step lo spostamento della barriera accanto alla biblioteca o la realizzazione del marciapiede. I lavori si concluderanno per l’estate

MANDELLO – “Stiamo procedendo in fretta per non creare troppi disagi alle attività commerciali che si trovano nella via. Al momento gli interventi si stanno concentrando sullo spostamento di un muro in mattoni rossi perimetrale a una proprietà privata“. Con queste parole l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Andrea Tagliaferri commenta l’avanzamento dei lavori per allargare via Manzoni a Mandello e creare un nuovo marciapiede.

Dopo aver spostato minuziosamente il muro monumentale del Villone, come viene denominato l’Istituto Santa Giovanna Antida, e quello di un’altra proprietà privata, ora tocca alla barriera di mattoni rossi in prossimità dell’incrocio tra via Manzoni e via Bertola. “Il muro è già stato indietreggiato e abbiamo completato la prima alzata – prosegue l’assessore – manca da ricostruire l’ultimo tratto di allargamento. Capiremo poi se procedere prima con un altro arretramento di barriera, che interesserà il muro della biblioteca, o se iniziare subito a realizzare il marciapiede“.

L’intervento su parte del muro accanto alla biblioteca cambierà anche la fisionomia dei parcheggi, attualmente disposti parallelamente alla strada sul marciapiede che costeggia la struttura comunale. “Allargando la via avremo modo di posizionarli perpendicolarmente, con la ‘testa’ delle auto rivolta verso la biblioteca, togliendo il marciapiede-parcheggio al momento presente. La aree di sosta resteranno invariate, anzi non è escluso che potremmo ricavarne una in più”, conclude l’assessore.

Partite in autunno, le opere saranno concluse entro l’estate e hanno un costo complessivo di 350 mila euro. L’allargamento della strada e annesso marciapiede sta interessando il tratto compreso tra il semaforo sulla Sp72 fino al lago.