Mandello: mensa e trasporti scolastici, richieste entro il 30 luglio

Ultimi giorni a Mandello per le richieste su mensa scolastica e trasporti

Il sindaco: “E’ necessario già ora sapere il numero degli studenti per organizzare i servizi”

MANDELLO – Sono in corso di definizione i servizi mensa e trasporto per il prossimo anno scolastico a Mandello.

“Le normative anti Covid-19 impongono una attenta programmazione dei servizi e per questo è necessario avere quanto prima i numeri definitivi degli studenti che avranno necessità di tali servizi” ricorda il sindaco Riccardo Fasoli.

Tutte le famiglie in questi giorni hanno ricevuto via mail e tramite app Mandello del lario Smart i moduli per procedere alla richiesta che, per i motivi sopra esposti, devono essere presentati tassativamente entro il prossimo 30 luglio.

“Comune e Istituti scolastici stanno facendo di tutto per garantire, con

il pericolo di nuove infezioni covid ancora attivo -aggiunge Fasoli – il funzionamento a pieno regime delle attività formative, sia in termini didattici che di tempo scuola. Per farlo però, dobbiamo avere dati certi sulla frequenza dei servizi a domanda individuale”.