Mandello. Motoraduno Internazionale Moto Guzzi, quattro giorni di festa: ecco il programma

Dal 3 al 6 settembre il paese diventa il cuore della passione per l’Aquila

Dal Guzzi Grand Tour alla parata “Moto Guzzi 105”, passando per visite al museo, test ride, mostre fotografiche, esposizioni di moto storiche, concerti, spettacoli, mercatini e appuntamenti dedicati ai più piccoli

MANDELLO – Mandello si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Da giovedì 3 a domenica 6 settembre il paese ospiterà il Motoraduno Internazionale Moto Guzzi, quattro giornate che richiameranno migliaia di motociclisti e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero, trasformando le vie del centro in un grande villaggio dedicato alla storia e alla passione per l’Aquila.

L’apertura della manifestazione è in programma giovedì 3 settembre con il Guzzi Grand Tour, in partenza alle 9 dal Piazzale Moto Guzzi. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 18, saranno aperti il Museo Moto Guzzi, lo shop e l’area dedicata ai test ride, mentre nel pomeriggio prenderanno il via “Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura” in Piazza Garibaldi. Aprirà ufficialmente anche l’ASI Moto Village in Piazza Moto Guzzi con esposizione di motociclette e parcheggio riservato ai tesserati ASI e FIVA, insieme alla mostra fotografica dedicata a Giulio Cesare Carcano alla Lega Navale di via Pra Magno. Dalle 15 sarà inoltre possibile effettuare la registrazione al Motoraduno Internazionale in Piazza Garibaldi. Alle 18.30 apriranno le cucine, alle 20 il Teatro De André ospiterà la proiezione del docufilm “Il coraggio di andare oltre”, curato da ASI, mentre alle 21 Piazza Mercato farà da cornice al concerto dei The Concrete.

Il programma entrerà nel vivo venerdì 4 settembre con il Mercatino dell’Aquila, aperto dalle 9 alle 19 all’Oratorio San Lorenzo. Dalle 10 alle 23 saranno attivi gli stand per la registrazione del Motoraduno sia in Piazza Garibaldi sia all’ingresso della Moto Guzzi, mentre proseguiranno le visite al museo, i test ride e lo shop. Per tutta la giornata il centro ospiterà numerose esposizioni, tra cui le Moto Storiche con accensione dei motori in Piazza Leonardo da Vinci, le moto artistiche Beroggi in Piazza Italia, l’esposizione dei Motocarri all’Oratorio San Lorenzo di via Bertola e quella dedicata al 3×3 Mulo Meccanico e al V7 Sidecar della Polizia in via Alessandro Manzoni. Saranno inoltre visitabili la mostra fotografica “Mito Guzzi – Mandello: la casa dell’Aquila” in Piazza Italia e quella dedicata a Giulio Cesare Carcano alla Lega Navale. In Piazza Moto Guzzi l’ASI proporrà talk show, presentazioni di docufilm ed esposizioni, mentre Piazza Garibaldi ospiterà il Custom Street Contest e gli stand dei customizer. Nel parcheggio della stazione ferroviaria spazio ai più piccoli con l’Associazione Bimbi in Moto, che organizzerà prove di mini moto elettriche e gonfiabili, accanto al tradizionale Muro della Morte. Le Vie del Naco saranno aperte dalle 10 alle 20, le cucine entreranno in funzione dalle 12, il Campo Sportivo ospiterà musica dal vivo dalle 18.30 alle 23.30, mentre alle 21 Piazza Mercato accoglierà il concerto dei Sick Parvis e Piazza Italia una serata musicale.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è sicuramente sabato 5 settembre, giornata che vedrà alle 10 l’arrivo della Parata Moto Guzzi 105, partita da Lecco e diretta al Piazzale Moto Guzzi. Continueranno le registrazioni al Motoraduno, le visite al museo, le esposizioni, le mostre fotografiche e tutte le iniziative già avviate nei giorni precedenti. L’ASI organizzerà inoltre l’incontro con i club internazionali Moto Guzzi e la seduta della Commissione Internazionale Moto FIVA, mentre una banda di percussioni itinerante animerà le vie del paese. Alle 16.30 i Giardini di Piazza Garibaldi ospiteranno la Sfilata Moda e Motori, seguita alle 18.30, in Piazza Leonardo da Vinci, dalla lettura del racconto breve “Aggrappati alla vita”. La serata sarà scandita dalla musica con l’esibizione della Enrico Santacatterina Band in Piazza Garibaldi dalle 19 alle 21, il concerto degli Unsettled (Project Rock School) in Piazza Mercato alle 19, la premiazione del Custom Street Contest alle 21 e, a seguire, il concerto della Rock School, mentre Piazza Italia proporrà un’ulteriore serata musicale.

La manifestazione si concluderà domenica 6 settembre. Il Mercatino dell’Aquila sarà aperto dalle 9 alle 16, mentre fino alle 18 resteranno visitabili il Museo Moto Guzzi, le esposizioni e le mostre fotografiche. Gli stand del Motoraduno per le registrazioni saranno operativi fino alle 13 e proseguiranno anche le attività dedicate ai bambini, il Muro della Morte e tutte le esposizioni. Le cucine apriranno alle 12, mentre alle 11 Piazza Garibaldi ospiterà il concerto degli Area Vasco. Alle 14.30 è previsto l’arrivo del Raid motociclistico Milano-Budapest-Milano in Piazza del Mercato. Sarà proprio qui, alle 15, che si svolgeranno l’estrazione della lotteria del Motoraduno Internazionale, i saluti finali e la cerimonia ufficiale di chiusura della manifestazione.

Con un calendario che intreccia tradizione, cultura motociclistica, spettacolo, musica e intrattenimento, il Motoraduno Internazionale si conferma uno degli eventi più importanti dedicati al mondo Moto Guzzi. Per quattro giorni Mandello del Lario diventerà ancora una volta la casa degli appassionati dell’Aquila, celebrando una storia lunga oltre un secolo che continua a richiamare migliaia di persone sulle sponde del lago di Como.