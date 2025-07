Mandello. Motorini troppo rumorosi la sera: controlli e sanzioni della Polizia locale

Tante le segnalazioni fatte dai cittadini disturbati dal forte rumore

Emesse 7 sanzioni per rumori molesti, 1 verbale per mancata revisione, 5 verbali per assenza di assicurazione

MANDELLO – Il periodo estivo, complici le vacanze dei più giovani ed il caldo che costringe i cittadini a tenere le finestre aperte la sera, a Mandello porta con sé tante segnalazioni di disturbo della quiete pubblica dovuta al transito di moto e motorini particolarmente rumorosi.

Nelle ultime settimane, complice l’esecuzione di alcuni servizi serali, gli agenti di Polizia Locale hanno effettuato controlli straordinari per il paese, nelle zone maggiormente segnalate come: via Dante, via San Zenone, via Cavour, via Parini, via Giulio Cesare, via Gilardoni, via Risorgimento.

Il risultato è stato di 7 sanzioni per rumori molesti, 1 verbale per mancata revisione, 5 verbali per assenza di assicurazione.

“Sono tante le incombenze della Polizia Locale ed il nostro Comando sta cercando di far fronte a tutte le necessità e alle segnalazioni dei cittadini, contemplando i controlli del codice della strada con i pattugliamenti legati alla sicurezza urbana”, commenta l’Assessore alla Sicurezza Sergio Gatti.

“Capita spesso di vedere ragazzi andare a tutto gas distanti da casa per poi entrare nelle proprie abitazioni a motore spento – commenta il sindaco Riccardo Fasoli -. Chiedo maggiore attenzione a tutti, giovani e meno giovani, affinché siano più attenti alla circolazione soprattutto nelle aree residenziali del paese e di prestare attenzione alla tenuta dei documenti del mezzo e alle scadenze di revisione ed assicurazione”.

Continueranno nei prossimi mesi gli interventi di controllo a tutela sia dei cittadini che degli stessi automobilisti e motociclisti.