Mandello, niente fuochi per San Lorenzo ma la fiera di San Rocco si farà

Saltano i fuochi d’artificio per a sera di San Lorenzo a Mandello

La fiera di San Rocco si terrà regolarmente con le misure anti-contagio

MANDELLO – Uno degli appuntamenti più attesi dai mandellesi e non solo, come tanti altri eventi, quest’anno non ci sarà e così, il 10 agosto, non ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio a illuminare il lago.

“Purtroppo il perdurare dello stato di emergenza, che si protrarrà sino alla fine del prossimo mese di luglio, non permetterà di avere i tempi tecnici necessari ad esperire la gara normalmente svolta per l’appalto della fornitura dei fuochi d’artificio ed a porre in essere tutti i consueti atti organizzativi della manifestazione (compresa la procedura di assegnazione delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ad un numero limitato di esercenti il commercio sulle aree pubbliche)” spiega il vicesindaco Serenella Alippi.

“Portare avanti le procedure senza alcuna certezza – prosegue – implicherebbe il creare delle aspettative che verrebbero con tutta probabilità disattese con ripercussioni anche di natura economica. Non potendo svolgersi la manifestazione, dobbiamo , nostro malgrado, annullare, per l’anno in corso , tutti gli eventi che normalmente costituiscono un corollario della stessa, compreso quindi il commercio su area pubblica”.

La Fiera di San Rocco, invece, si terrà regolarmente il 16 agosto, “nel pieno rispetto delle linee guida di cui all’Ordinanza regionale n. 555 del 29/5/2020”.

“Si procederà ad un rifacimento della segnaletica orizzontale per garantire il distanziamento di un metro tra gli stalli” spiega il vicesindaco.

“Siamo perfettamente consci della profonda crisi creata negli ultimi mesi, dalla pandemia da Covid 19 e la nostra Amministrazione in piena sintonia con Governo e Regioni – vuole dare un segnale positivo di ripartenza consentendo agli Operatori per il commercio sulle aree pubbliche di riprendere appieno la loro attività”.