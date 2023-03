Mandello. Nuova rete fognaria a Maggiana, Lario Reti avvia i lavori

250 mila euro per allacciare alla rete pubblica alcune abitazioni

Gli interventi proseguiranno fino a inizio estate

MANDELLO – Sono iniziati i lavori di Lario Reti Holding a Mandello, in località Maggiana, per la nuova rete fognaria, che andrà a servire una parte delle abitazioni di via Vittorio Veneto risultanti, dopo una serie di controlli, prive di fognatura pubblica. L’investimento del gestore, pari a 250 mila euro, consentirà l’allacciamento alla rete pubblica della fognatura per parte dei residenti.

Attualmente le acque bianche, dopo un primo tratto su strada, deviano verso una strada sterrata con recapito in una roggia, che attraversa terreni privati. Le abitazioni non servite

da pubblica fognatura sono dotate di fossa biologica con troppopieno di emergenza