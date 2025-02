Mandello. Nuovo Centro Remiero: approvato il progetto di fattibilità

Un polo sportivo d’eccellenza in riva al lago dal costo di oltre 1,9 milioni di euro

Sorgerà accanto alla Canottieri Moto Guzzi, già “palestra” di campioni olimpici e internazionali di canottaggio

MANDELLO – “Questo progetto è una grande opportunità per la nostra città e per l’intero territorio. Il nuovo Centro Remiero non solo sarà un punto di riferimento per lo sport, ma contribuirà allo sviluppo locale, migliorando l’offerta di impiantistica sportiva a livello regionale, in particolare sul ramo lecchese del Lago di Como. Grazie al supporto di Regione Lombardia e delle istituzioni locali, potremo realizzare un’infrastruttura moderna e all’avanguardia, capace di potenziare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e aumentare la disponibilità di centri di eccellenza per la pratica sportiva. La sua posizione strategica farà di Mandello un polo di eccellenza per il canottaggio e le discipline acquatiche, consolidandone il ruolo sulla scena sportiva nazionale ed internazionale”.

Nelle parole di Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello, c’è tutto il rilievo che ha per il paese sul lago l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del Nuovo Centro Remiero. Un’iniziativa importantissima per lo sviluppo dello sport e per la valorizzazione dell’intero territorio. A contribuire economicamente al progetto in egual misura Regione Lombardia e Comune di Mandello, tra i quali è stato sottoscritto un Accordo Locale Semplificato per cofinanziare l’opera. Complessivamente l’importo versato sarà di 1.995.000 euro, ciascuno porterà un contributo di 997.750 euro.

Il nuovo centro sarà costruito su un’area di proprietà comunale, adiacente all’attuale sede della Canottieri Moto Guzzi, società storica fondata nel 1929, che ha portato il nome di Mandello in tutto il mondo grazie ai suoi numerosi successi sportivi, tra cui 10 medaglie d’oro olimpiche, 2 d’argento, 5 di bronzo e 12 titoli mondiali.

L’intervento prevede la realizzazione di una palestra di allenamento dotata di relativi accessori e attrezzature specifiche per gli atleti, una vasca voga per esercitazioni tecniche indoor e attività di adaptive rowing, spogliatoi moderni per atleti e allenatori, un’area dedicata ai sub, infermeria e locali di servizio, area bar/ristorazione con annessa sala utilizzabile anche per eventi e un parcheggio per auto e moto sulla copertura dell’edificio.

Il progetto ha ricevuto inoltre il supporto della Federazione Italiana Canottaggio di Roma, che ha condiviso la grande importanza di mantenere e sviluppare l’attività del Canottaggio (specialità olimpiche) a Mandello, ritenendo che tale progetto potrà ulteriormente sviluppare il livello del canottaggio nell’area e che potrà diventare un punto di riferimento a livello nazionale; oltre al Presidente della Provincia di Lecco, che ha condiviso l’importanza di mantenere e sviluppare l’attività di canottaggio (specialità olimpiche) nel paese lariano, considerando i successi sportivi, sociali ed educativi che tale attività esprime a favore delle comunità di tutto il territorio del Lario Orientale. Oltre ad esprimere il proprio interesse alla partecipazione all’attuazione del progetto e alla stipula di appositi accordi (senza oneri o impegni economici) per l’utilizzo del nuovo centro remiero per le attività e i servizi istituzionali erogati dalla Provincia di Lecco.

Infine, a sottolineare la centralità della nuova sede per i Comuni della sponda orientale del lago di Como, il presidente della Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino. Ha espresso il proprio interesse alla partecipazione (senza oneri o impegni) all’attuazione del progetto ed alla successiva stipula con il Comune di appositi accordi per l’utilizzo del nuovo centro remiero per le attività ed i servizi istituzionali erogati dalla Comunità Montana sul territorio di competenza, ed anche come sede per la promozione dei temi legati alla gestione del territorio e dell’ambiente, e per le iniziative di valorizzazione turistica e sportiva del territorio della Comunità Montana. Infine, sostegno è arrivato anche da Stefano Cassinelli e Fabio Festorazzi, rispettivamente sindaci dei Comuni di Dervio e Perledo.