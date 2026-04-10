Mandello, palestra dell’Istituto Volta rinnovata: nuove tribune e riscaldamento efficiente

Al centro dell’intervento c’è l’installazione di nuove tribune, che sostituiranno quelle rimosse oltre sei anni fa per motivi legati alla sicurezza. Una mancanza che negli anni aveva limitato la fruizione dell’impianto durante partite e allenamenti. La soluzione individuata prevede l’installazione di tribune amovibili, progettate per garantire flessibilità e sicurezza. Un risultato raggiunto anche grazie al confronto con gli utilizzatori della struttura, che hanno contribuito a individuare le esigenze più urgenti.

Come spiegato dal sindaco Riccardo Fasoli, le nuove tribune saranno operative già nella seconda metà di aprile, permettendo a genitori e spettatori di assistere alle attività sportive in condizioni adeguate.

Parallelamente, l’Amministrazione è intervenuta sul sistema di riscaldamento, sostituendo cinque impianti ormai obsoleti. L’obiettivo è garantire temperature adeguate durante i mesi invernali, eliminando definitivamente le criticità che negli anni avevano penalizzato l’utilizzo della palestra. Un intervento che migliora sensibilmente la qualità degli spazi, rendendoli più accoglienti per studenti e associazioni sportive che quotidianamente utilizzano la struttura.

I lavori rientrano in un più ampio impegno dell’Amministrazione volto a migliorare le infrastrutture pubbliche e, in particolare, gli spazi dedicati allo sport e alla scuola.

“Si tratta di interventi attesi, volti a rendere la palestra più sicura e funzionale”, ha sottolineato il sindaco Fasoli, evidenziando come il completamento delle opere consentirà una piena fruibilità dell’impianto.

Con le nuove tribune e un sistema di riscaldamento rinnovato, la palestra dell’Istituto Volta si prepara a tornare un punto di riferimento per la comunità, capace di ospitare attività sportive e momenti di aggregazione in condizioni adeguate.

Un intervento concreto che guarda alle esigenze quotidiane di studenti, famiglie e associazioni, confermando l’attenzione verso la qualità degli spazi pubblici e il benessere della collettività.