Mandello. Parcheggi blu gratis: il Bollino 2025/2026 arriva online

Dal 20 marzo, si può richiedere il nuovo Bollino Blu per il periodo 2025/2026, senza contrassegno cartaceo

I cittadini che possiedono già il Bollino Blu 2024 non devono recarsi agli uffici comunali. È possibile rinnovarlo online tramite SPID o CIE. Chi non ha accesso a questi servizi può ricevere l’avviso di pagamento presso l’ufficio Sportello Adulti della Biblioteca

MANDELLO DEL LARIO – Dal 20 marzo, i cittadini di Mandello del Lario possono richiedere il nuovo “Bollino Blu – Permesso 2025/2026”, che permetterà di parcheggiare gratuitamente nei parcheggi con strisce blu, senza dover pagare la sosta oraria. Il permesso avrà validità dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026.

Il Bollino Blu, in versione dematerializzata, non prevede l’emissione di un contrassegno cartaceo. I controlli verranno effettuati in remoto, verificando la targa del veicolo.

Per chi possiede già il Bollino Blu 2024, non è necessario recarsi agli uffici comunali per il rinnovo. La procedura sarà online e potrà essere completata tramite SPID o CIE, accedendo al portale dedicato. In caso di difficoltà con SPID o CIE, sarà possibile richiedere la stampa dell’avviso di pagamento presso l’ufficio Sportello Adulti, situato al primo piano della Biblioteca di via Manzoni 44/3. Una volta effettuato il pagamento tramite PagoPA, il permesso sarà attivo entro 24 ore.

Per chi non è ancora in possesso del Bollino Blu, sono previste due modalità di richiesta: via e-mail o di persona. Via e-mail, è sufficiente inviare la domanda all’indirizzo “ufficiopl@mandellolario.it“, allegando il modulo di richiesta e la documentazione necessaria. In alternativa, è possibile recarsi presso il Comando di Polizia Locale in via Manzoni 36 nei giorni e orari stabiliti: sabato 22 marzo dalle 08:00 alle 10:00, mercoledì 26 marzo dalle 16:00 alle 18:00, giovedì 27 marzo dalle 16:00 alle 18:00, sabato 29 marzo dalle 13:00 alle 15:00, e lunedì 31 marzo dalle 16:00 alle 18:00.

Per la richiesta, è necessario presentare il modulo compilato e la documentazione indicata. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del comune.