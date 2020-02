Il ragazzo di origini straniere vive a Lecco e lavora a Mandello

Il portafoglio conteneva contanti e documenti. “Grati a questo giovane per la grande onestà”

MANDELLO – Un gesto tanto insperato quanto gradito quello compiuto ieri, venerdì, da un giovane che, trovato un portafoglio smarrito, lo ha riconsegnato al proprietario.

L’episodio è successo nel pomeriggio di ieri, venerdì, a Mandello: “Mio padre si trovava in centro paese quando ha perso il proprio portafoglio – ha raccontato la figlia dell’uomo – All’interno c’erano i contanti e tutti i documenti. Quando se ne è accorto, siamo tornati a cercarlo, ma non abbiamo trovato nulla”.

Ieri sera, poi, la sorpresa: trovato un recapito telefonico nel portafoglio, il giovane, di origini straniere, residente a Lecco e impiegato in un’azienda di Mandello, ha contattato la famiglia per accordarsi in modo da restituire il portafoglio.

E questa mattina, fuori dall’azienda dove il ragazzo lavora, è avvenuto l’incontro al termine del quale l’uomo ha voluto ricompensare la gentilezza del giovane con una mancia.

“Abbiamo voluto raccontare questa storia perché, purtroppo, gesti di questo tipo sono spesso rari – ha concluso la donna – Siamo davvero grati a questo giovane che ha dimostrato una grande onestà”.