Mandello. PGT e giardini pubblici, previsti incontri con i cittadini

Due momenti di confronto aperti alla cittadinanza

Focus sul nuovo strumento urbanistico e sulla riqualificazione dei giardini pubblici

MANDELLO – ‘Che cosa prevede il nuovo PGT?’ Se ne parlerà in maniera approfondita a Mandello il prossimo martedì 4 aprile: dopo aver approvato l’adozione, il Comune ha deciso di incontrare i cittadini in sala civica per parlare del nuovo strumento urbanistico, alle ore 20.45.

Non mancherà anche un appuntamento incentrato sul progetto di riqualificazione dei giardini, in programma mercoledì 12 aprile in sala polifunzionale del Lido, aperto soprattutto ai residenti di Mandello basso ma non solo, con orario di ritrovo alle ore 21.00.