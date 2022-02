Lago, centro e frazioni: Mandello vuole ripensare alla gestione dei parcheggi

Si cerca un punto di equilibrio tra le necessità dei residenti e dei visitatori

MANDELLO – E’ stato prorogato e scadrà il 15 marzo prossimo, l’avviso esplorativo che il municipio di Mandello ha promosso per l’affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento sul territorio comunale.

L’avviso era stato pubblicato a fine gennaio. “I tempi erano un po’ stretti – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – abbiamo avuto tre interessamenti con richieste di proroga affinché gli operatori potessero predisporre le loro proposte”.

L’affidamento dei parcheggi potrebbe coincidere con una revisione complessiva della loro gestione, almeno questa è l’intenzione dell’amministrazione comunale che vorrebbe mettere mano all’attuale situazione delle soste sia in zona lago che nelle frazioni.

L’obiettivo, lascia intendere il sindaco Fasoli, è quello di coniugare le esigenze dei residenti di poter parcheggiare senza disagi con quella di chi arriva da fuori paese, per recarsi al lago e sui sentieri di montagna.

Una riflessione interesserà i parcheggi interrati di Somana e Molina, oggi gratuiti ma che in futuro potrebbero diventare a pagamento con un numero di posti auto affittabili dai residenti. In questo modo si andrebbero a ‘liberare’ dei posteggi per i visitatori, garantendo allo stesso tempo possibilità di parcheggio per chi abita.

Attenzione puntata anche sulla frazione di Rongio dove nel fine settimana si sommano le auto di chi abita a quelle di quanti si recano in montagna mentre a Somana si guarda all’area di sosta del cimitero come riferimento per gli escursionisti. Sul lago invece, dove il ticket d’ingresso alle spiagge dovrebbe garantire degli afflussi più ordinati sulla riviera, si guarda alla questione delle soste con bollino blu degli stessi residenti ed una nuova eventuale regolamentazione.

“Come amministrazione abbiamo presente quali sono le necessità e anche ipotizzate delle risposte, vedremo quali proposte saranno avanzate dagli operatori dal punto di vista tecnico ed economico” spiega il sindaco Fasoli.