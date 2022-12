Mandello. Polo sportivo in via Pra Magno: prime sale accessibili in primavera

Si chiuderà con la bella stagione il primo lotto di lavori nell’area adiacente la Polisportiva

L’assessore Tagliaferri: “Confidavo nella chiusura dei lavori entro fine anno, ma ci sono alcune questioni ancora da definire con l’impresa incaricata”

MANDELLO – Rendere operativo il nuovo polo sportivo in via Pra Magno con l’arrivo della primavera: questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Mandello, che vuole a tutti i costi, come sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Andrea Tagliaferri “offrire uno spazio in più per svolgere attività motorie e sportive in paese”. Il progetto di riqualificazione ha avuto inizio a fine 2020, coinvolgendo fino a questo momento il vecchio fabbricato di proprietà comunale, che un tempo ospitava il Soccorso degli Alpini e successivamente i magazzini dell’ente, costretto poi ad abbandonarlo perché in stato di crollo.

A rallentare il proseguo degli interventi la necessità di definire alcuni accordi e questioni con l’impresa incaricata. “Confidavo nella chiusura dei lavori entro fine anno – prosegue Tagliaferri – tuttavia abbiamo dovuto rimandarla per una serie di aspetti che ancora dobbiamo concordare con la ditta. Allo stato attuale, l’intero fabbricato è stato completamente risistemato, mantenendo solo le pareti frontali come prescritto dalla Soprintendenza, realizzando nuovi spazi interni. Restano da concludere le opere esterne, il piazzale da asfaltare, e infine da predisporre alcune finiture non incluse nel piano d’appalto”.

L’opera, finanziata da Regione Lombardia con 500 mila euro, interesserà un primo lotto di lavori, a cui ne seguirà un secondo per portarne a compimento gli ultimi dettagli, e un terzo per riqualificare i magazzini dell’area ex Sapio.