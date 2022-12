Mandello. Ponte di Luzzeno, deserta la gara indetta dalla Provincia

Ancora nessuna impresa si è aggiudicata i lavori per la struttura in via Segantini

Prevista a breve una nuova gara, vista la necessità di assegnare gli interventi di riqualificazione dell’opera entro fine anno

MANDELLO – È andata deserta la gara d’appalto aperta dalla Provincia per assegnare i lavori di riqualificazione del ponte di Luzzeno a Mandello. Vista l’urgenza di assegnare l’incarico delle opere entro la fine dell’anno, era auspicabile arrivasse un risultato differente anche se, come spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Andrea Tagliaferri “verrà proposta un’altra gara, proprio per la necessità impellente di affidare gli interventi”.

Già in ottobre il sindaco Riccardo Fasoli aveva espresso la possibilità che il bando andasse deserto per ragioni prettamente economiche. Come buona parte dei progetti in cantiere, anche quello che interessa il ponte in via Segantini sta subendo il rincaro dei prezzi tanto da, come affermato dal primo cittadino in quel periodo, rendere necessaria una revisione in termini di listino accompagnata da una contestuale aggiunta di fondi per dare seguito alle gare.

Attualmente il ponte di Luzzeno è soggetto a un senso unico alternato. Il provvedimento, preso già da tempo, a seguito di alcune criticità emerse rispetto alla stabilità della struttura, dopo alcune azioni di monitoraggio effettuate su tutti i ponti di Mandello. Gli interventi serviranno proprio per rinforzarla, e saranno funzionali anche alla realizzazione di un allargamento pedonale.