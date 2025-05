Mandello. Presentati i lavori di riqualificazione dei giardini e il restauro della storica fontana

Il sindaco Fasoli ha fatto il punto sui lavori ringraziando la ditta Icma per l’intervento sulla fontana

Pronto anche il nuovo InfoPoint. Affidata la gestione dei chioschi alla società Taxi Sas di Enrico Bolis

MANDELLO – E’ stata inaugurata ieri la rinnovata fontana dei Giardini di Mandello, una fontana tanto cara a tutti i cittadini che, con dispiacere, negli ultimi anni l’hanno vista in condizioni fatiscenti. Sempre nel pomeriggio di venerdì il sindaco Riccardo Fasoli ha presentato il risultato dei lavori del primo lotto dei lavori di riqualificazione dei giardini pubblici e il nuovo InfoPoint.

La storica fontana in stile Liberty realizzata nei primi anni del ‘900 è stata restaurata dall’azienda Icma Sartorial Paper rappresentata da Silvia Buzzi che ha spiegato come il progetto sia stato scelto dai dipendenti dell’azienda: “Mi dispiaceva vedere questa fontana in disuso – ha raccontato Silvia Buzzi -. L’anno scorso, in occasione dei 90 anni dell’azienda, sono state fatte tante proposte e, alla fine, si è scelto di portare avanti il restauro della fontana”.

“Ringraziamo questa azienda del nostro territorio per aver ridato lustro a questa fontana restituendola nel suo splendore ai mandellesi – ha detto Fasoli -. Questo è stato solo uno degli interventi che Icma fa nei confronti della nostra città. Quest’opera si vede, tante altre non si vedono ma sono altrettanto importanti”.

Quindi il sindaco Fasoli, accompagnato da assessori e consiglieri, ha fatto il punto sui giardini annunciando che presto sarà implementato il sistema di videosorveglianza. Successivamente ha accompagnato tutti i presenti a visitare il nuovo Infopoint posto all’inizio del viale centrale: “La nuova struttura, un po’ più grande e visibile della precedente, si integra nel contesto dei giardini. E’ stato possibile realizzare l’intervento a seguito di un bando di Regione Lombardia del 2020. Negli ultimi anni, con l’assessorato al turismo, abbiamo implementato l’apertura”.

La settimana prossima verranno aperti anche i chioschi: “Abbiamo fatto una gara per l’affidamento che è stato ottenuto dalla società di Garlate Taxi Sas di Enrico Bolis che già gestisce Taxi Beach di Garlate, le Officine di Pescate, il bar e hotel del Lavello e il Griso Panorama Restaurant di Malgrate. Il contratto durerà 2 anni più altri 5 rinnovabili”.

L’evento di presentazione si è concluso con una passeggiata lungo il nuovo camminamento compreso tra la spiaggia della darsena Falck e la Poncia: “Durante i lavori c’è stata anche una grossa attività di sistemazione del terreno e attenzione verso il verde. Il tentativo è quello di rendere queste aree sempre più fruibili cercando di fare in modo che tutte le tipologie di fruitori possano trovare una risposta: l’obiettivo è preservare quelli che per noi sono i giardini pubblici anche se, per chi viene da fuori, è facile considerarli una semplice spiaggia a lago, ma questo luogo per i mandellesi ha una dignità diversa”.