Mandello. Project Rock School e Scuola di San Lorenzo: una domenica di musica

L’esibizione di 14 giovani interpreti in Villa Carcano a Mandello

Evento seguito in diretta streaming anche dal Canada, pensato per far nascere maggior sinergia tra le due realtà

MANDELLO – Musica e tanta gioventù hanno caratterizzato il festival di Mandello ‘Giovani’. Protagonisti gli allievi della Project Rock School, con iniziative e corsi anche a Olginate, e la Scuola di Musica di San Lorenzo, per un totale di 14 ragazzi che in alternanza hanno messo in scena il loro talento, suonando pianoforte, flauto traverso, chitarra classica e violoncello.

Ospitati in Villa Carcano nel pomeriggio di ieri, domenica, e per la prima volta di fronte a un pubblico. “I ragazzi non hanno mai suonato davanti a una platea, era importante portarli su un palcoscenico, seppur ristretto, con strumenti da concerto quali il pianoforte a mezza coda, diverso rispetto a quelli che utilizzano normalmente”, sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Guido Zucchi, organizzatore dell’iniziativa in quanto presidente e fondatore di ‘Lago di Como in musica’, progetto che mira a promuovere il territorio del Lario orientale e la Musica Lirica grazie all’organizzazione di concerti e master class.

A emozionare ancor di più i giovani musicisti, l’essere seguiti anche in streaming, diretta che è stata vista addirittura in Canada, collegamento virtuale ideato e voluto dalla Project Rock School. Esibizioni ammirate quelle di Greta Morandi, Matilde Passoni, Elena Lattuada, Alessandro Gaddi, Ilaria Roncaletti, Iris Rusconi, Massimiliano Lopez, Giulia Gnecchi e Alessandro Saponara (tutti al pianoforte) per la Project e Sofia Mellesi (flauto traverso), Pietro Boe (chitarra classica), Lucia Benedetta Missaglia (flauto traverso), Angela Del Pozzo e Giovanni Gaddi (violoncello) per la San Lorenzo. A guidarli quattro docenti: Natalia Nagorna, insegnante di pianoforte ucraina, Bruno Lavizzari (pianoforte) per la PRS; Emanuela Milani e Faith Murat Belli per Scuola di San Lorenzo.

“Ringraziamo Fondazione Ercole Carcano per aver messo a disposizione gratuitamente i suoi spazi a favore di questa iniziativa – conclude Zucchi, dal 2015 rappresentante dell’Amministrazione nel consiglio della Fondazione – voluta fortemente anche dal sindaco Fasoli per creare maggior sinergia tra le associazioni, anche con la cittadinanza, e limitarne la chiusura in se stesse”.