Mandello. Pronto il nuovo Piano della Sicurezza per piazze e manifestazioni

Il Comune mette gratuitamente a disposizione di associazioni, comitati e organizzatori un piano generale già validato per le principali aree pubbliche

Obiettivo ridurre tempi, costi e burocrazia, garantendo al tempo stesso il rispetto delle norme sulla sicurezza

MANDELLO – Organizzare una manifestazione a Mandello sarà più semplice, meno oneroso e maggiormente supportato dal Comune. L’Amministrazione comunale compie infatti un nuovo passo nella direzione della semplificazione amministrativa, mettendo a disposizione di associazioni, comitati, commercianti e cittadini un Piano della Sicurezza generale dedicato alle principali piazze del paese, destinato a diventare uno strumento operativo per chi intende promuovere eventi pubblici sul territorio.

L’iniziativa arriva a pochi giorni dalla pubblicazione della guida pratica “Come realizzare un evento”, proseguendo il percorso avviato dall’Amministrazione per offrire strumenti concreti a chi contribuisce alla vita sociale, culturale e turistica della comunità.

Per predisporre il nuovo strumento, il Comune ha affidato l’incarico a uno studio di ingegneria specializzato, che ha elaborato un Piano della Sicurezza strutturato relativo alle principali piazze di Mandello, sedi degli appuntamenti più importanti organizzati durante l’anno. La documentazione rappresenta una base tecnica già predisposta e validata, sulla quale potranno fare affidamento gli organizzatori delle future manifestazioni.

La novità più significativa consiste proprio nella scelta dell’Amministrazione comunale di mettere il Piano della Sicurezza a completa disposizione di tutti. Potranno usufruirne associazioni, comitati, commercianti e soggetti privati che intendano organizzare iniziative su aree pubbliche in collaborazione con il Comune. Gli organizzatori potranno confrontarsi direttamente con gli uffici comunali per adattare il proprio evento alle linee guida già previste dal piano, evitando così di dover predisporre integralmente tutta la documentazione tecnica.

L’utilizzo di un Piano della Sicurezza già esistente consentirà di semplificare sensibilmente l’intero iter organizzativo. Partendo da una base documentale già validata, sarà infatti necessario procedere soltanto con le integrazioni specifiche richieste per il singolo evento e con la presentazione della relativa pratica amministrativa.

Questo permetterà agli organizzatori di ridurre i costi di progettazione, evitando di commissionare ogni volta un nuovo piano completo, oltre a snellire le procedure burocratiche necessarie per ottenere le autorizzazioni.

Per conoscere le modalità di utilizzo del nuovo strumento e ricevere assistenza durante la predisposizione delle pratiche, il Comune invita gli organizzatori a rivolgersi direttamente agli uffici del SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive. Gli uffici forniranno tutte le indicazioni necessarie per utilizzare correttamente il Piano della Sicurezza e completare gli adempimenti previsti dalla normativa.

Soddisfazione viene espressa dall’assessore al Turismo e al Commercio Silvia Nessi, che sottolinea il valore dell’iniziativa. «Con questa iniziativa vogliamo mettere tutti i soggetti del territorio nella condizione di lavorare nella massima sicurezza, semplificando il più possibile l’iter».

L’assessore evidenzia come l’organizzazione di una manifestazione comporti spesso procedure complesse e costi elevati. «Sappiamo quanto l’organizzazione di un evento sia complessa. Fornire una base per la sicurezza già strutturata per le nostre piazze principali significa alleggerire concretamente il peso della burocrazia e ottimizzare i costi vivi, fattori che purtroppo a volte frenano lo slancio e le bellissime iniziative delle nostre associazioni».

Infine, l’Amministrazione ribadisce il proprio ruolo di sostegno nei confronti di chi contribuisce a rendere vivo il paese. «Vogliamo essere partner di chi rende vivo il nostro paese, facilitando i processi nel pieno rispetto delle normative vigenti».

Con questo nuovo strumento, il Comune di Mandello punta dunque a favorire la nascita di nuove iniziative culturali, turistiche, commerciali e associative, offrendo un supporto concreto a chi organizza eventi e contribuendo, al tempo stesso, a garantire elevati standard di sicurezza nelle principali aree pubbliche del territorio.