Mandello, proseguono i lavori nella nuova piazza Garibaldi

Si installano illuminazione, arredi e panchine sulla nuova piazza di Mandello bassa

La pavimentazione ‘sfaldata’ sarà sistemata senza costi per il Comune

MANDELLO – Ultimi lavori per la nuova piazza a lago di Mandello: la passeggiata, già aperta nelle scorse settimane, dovrà essere conclusa e in questi giorni saranno effettuati gli ultimi interventi.

Oggi, martedì, inizierà la posa dell’impianto di illuminazione, inizialmente prevista per ieri ma rimandata per le condizioni meteo, e saranno installati gli arredi urbani, panchine e porta biciclette.

Lo fa sapere il sindaco Riccardo Fasoli che, rispetto alle problematiche date dalla nuova pavimentazione, anticipa che “in questi giorni l’impresa sta definendo, insieme a tutta la filiera dei fornitori, la soluzione tecnica, senza costi per il comune, in grado di eliminare il problema dello sfaldamento della copertura riscontrato in alcune zone dell’area pedonale e nella parte carrabile”.

Il rinnovamento dell’area di Mandello bassa, iniziata con piazza Garibaldi, si estenderà anche ai giardini sul lago: il Comune ha presentato un progetto che prevede la realizzazione di un nuovo info point che andrà a sostituire la casetta in legno della pro loco, oltre alla riqualificazione dell’area del monumento ai caduti con nuova pavimentazione ed illuminazione.

Per trovare i fondi necessari (90 mila euro) l’amministrazione ha deciso di partecipare al bando regionale “Lombardia to stay” che coprirebbe l’80% del costo

“Questa ennesima partecipazione ad un bando regionale – prosegue il sindaco – dimostra la nostra attenzione al reperimento di fondi che permettano di portare avanti importanti opere in ogni settore, dal turismo alla prevenzione del dissesto geologico, senza pesare sulle casse comunali”.