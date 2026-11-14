Mandello, QC Terme: demolizioni quasi concluse. Lido, cambia il piano di riqualificazione

L’ex Vellutificio Redaelli dovrebbe essere trasformato entro la primavera-estate 2028

Nessuna proposta per il partenariato del Lido, il Comune valuta un appalto integrato

MANDELLO – Demolizioni ormai agli sgoccioli nell’ex Vellutificio Redaelli, dove sorgerà il nuovo complesso QC Terme, con l’obiettivo di completare l’intervento entro la primavera, al massimo l’estate del 2028. Cambia invece la strategia per il Lido comunale: dopo che l’avviso per il partenariato pubblico-privato è andato deserto, il Comune sta valutando un appalto integrato per procedere con la riqualificazione. Due operazioni distinte, ma collegate, destinate a trasformare una parte significativa del fronte lago di Mandello.

A fare il punto è il sindaco Riccardo Fasoli, che aggiorna sullo stato del cantiere dell’ex Redaelli e sulle prospettive del Lido, anticipando anche una revisione delle regole di accesso per la prossima stagione estiva. “QC Terme sta terminando le demolizioni. L’obiettivo è completare l’intervento entro la primavera del 2028, al massimo entro l’estate”, spiega il primo cittadino.

La trasformazione dell’ex Vellutificio Redaelli rappresenta uno dei principali interventi di rigenerazione urbana in corso a Mandello. Il progetto prevede il recupero degli edifici storici per realizzare un albergo da 86 camere e la demolizione dei capannoni industriali più recenti, destinati a lasciare spazio al centro benessere QC Terme con vasche, saune e aree relax. Dopo l’approvazione della convenzione urbanistica nel dicembre 2025, l’intervento è entrato nella fase operativa. Le demolizioni sono ora prossime alla conclusione, mentre il completamento dell’intero complesso è previsto, secondo le indicazioni del sindaco, tra la primavera e l’estate del 2028.

Il progetto comprende anche opere pubbliche, tra cui un parcheggio da 141 posti, un nuovo accesso carrabile al Lido, un percorso pedonale verso piazza Approdo Mulini e interventi sulla Roggia.

È proprio il nuovo collegamento con il Lido a mettere in relazione le due operazioni: la riqualificazione dell’area comunale dovrà inserirsi nel futuro assetto del fronte lago, migliorando accessibilità e collegamenti tra le diverse strutture.

Lido, nessuna proposta dai privati: si valuta un’altra strada

Mentre il cantiere QC Terme procede, per il Lido comunale l’Amministrazione deve individuare una nuova soluzione per finanziare e realizzare gli interventi di riqualificazione.

L’avviso esplorativo pubblicato nei mesi scorsi per raccogliere proposte di partenariato pubblico-privato non ha infatti ricevuto manifestazioni di interesse. Il Comune contava di individuare un operatore disposto a investire nell’ammodernamento delle strutture e ad assumersene successivamente la gestione.

“Per il partenariato non ha risposto nessuno – conferma Fasoli -. Stiamo quindi pensando a un progetto con appalto integrato, individuando le opere da realizzare e definendo poi chi dovrà occuparsi dei lavori e della gestione”. L’obiettivo resta però quello di intervenire sugli edifici e sui servizi esistenti.

Come già illustrato dall’Amministrazione nei precedenti aggiornamenti, tra le priorità figurano il rifacimento dei servizi igienici, l’adeguamento degli impianti, l’efficientamento energetico e il miglioramento dell’accessibilità, oltre alla possibile riorganizzazione della sala polifunzionale.

Il futuro progetto dovrà inoltre garantire la fruibilità pubblica dell’area, valorizzandone la funzione ricreativa e sportiva.

Estate 2027, accessi meno restrittivi al Lido

In attesa della riqualificazione, il Comune sta già lavorando con Canottieri Moto Guzzi, alla quale è affidata la gestione del Lido fino al 31 dicembre 2027, per rivedere le modalità di accesso nella prossima stagione.

“Abbiamo già ragionato sulla prossima estate. La gestione non sarà più emergenziale: manterremo delle regole per gli accessi, ma cercheremo soluzioni alternative, meno restrittive”, anticipa Fasoli.

Il riferimento è alle misure introdotte con la riapertura del Lido, il 20 giugno 2026, dopo una serie di episodi di degrado e problemi di ordine pubblico nell’area lago.

Il regolamento aveva previsto la registrazione obbligatoria degli utenti, la verifica dell’identità, il rilascio di un braccialetto personale e un limite di 500 presenze contemporanee. Per i minorenni non residenti a Mandello, Abbadia Lariana e Lierna era stato inoltre stabilito l’obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, mentre quelli residenti nei tre Comuni potevano accedere autonomamente dopo la registrazione. Erano state introdotte anche limitazioni sull’ingresso di cibi e bevande, consentendo soltanto acqua, piccoli snack e alimenti legati a particolari esigenze, oltre a controlli agli ingressi e alla presenza di personale di vigilanza.

Misure che, secondo il bilancio tracciato dal sindaco nel corso dell’estate, hanno contribuito a migliorare sensibilmente la situazione, pur creando qualche difficoltà anche a chi frequentava correttamente la struttura. “Quest’estate siamo riusciti a riprendere il controllo dell’area e la situazione si è abbastanza risolta. È però vero che restrizioni molto forti possono creare difficoltà anche a chi vuole utilizzare il Lido rispettando le regole”, osserva Fasoli.

Molo e darsena, il cancello resterà

La revisione delle regole non comporterà invece l’eliminazione di tutte le misure introdotte nell’area lago.

Il cancello installato al molo resterà, precisa Fasoli. La struttura era stata posizionata lo scorso giugno per impedire i tuffi e gli accessi non autorizzati, garantendo comunque l’utilizzo dell’area ai proprietari delle imbarcazioni. “Il cancello sul molo rimarrà. Cercheremo invece di organizzare meglio la gestione delle terrazze della darsena”, conferma il sindaco. Anche su questo fronte il Comune sta valutando come conciliare la fruizione degli spazi con le esigenze di sicurezza, alla luce delle criticità riscontrate durante la stagione estiva.

Due progetti che procedono con tempi e modalità differenti, ma accomunati dallo stesso obiettivo: valorizzare il rapporto tra Mandello e il suo lago, rendendo questo tratto di costa sempre più accessibile, vivibile e attrattivo.