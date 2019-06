Mandello, quasi pronta la nuova passeggiata. A giorni riaprirà la strada

Verso la fine il cantiere per la nuova piazza di Mandello Bassa

Lunedì previsto il ritorno del mercato e la riapertura della strada

MANDELLO – I lavori sono ormai agli sgoccioli e il volto di Mandello Bassa è già cambiato: se ne sono accorti i tanti che in questi giorni hanno solcato la nuova passeggiata che da piazza Garibaldi porta verso i giardini del lido.

L’ampio parcheggio del vecchio piazzale ha lasciato spazio alla zona pedonale e alle aree verdi che abbelliscono la camminata sul lago. La strada è stata traslata a lato della piazza e proprio in queste ore sono in corso le asfaltature. La riapertura ai veicoli è attesa a giorni.

“La prossima settimana si riapre – conferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri – pensiamo di riportare il mercato a Mandello Bassa già questo lunedì. Siamo stati nei tempi, abbiamo trasformato 3600 metri di area praticamente in quattro mesi, preceduti dai lavori di riordino della rete fognaria eseguiti da Lario Reti”.

Il colore ocra della passeggiata “segue le prescrizioni della soprintendenza – prosegue Tagliaferri – così come le aree verdi che creano un contrasto decisamente bello. Il materiale che è stato utilizzato è a ‘km zero’ proveniente dalla Cava del Moregallo e impastato con evizero, un materiale conglomerante che a ‘impatto zero’, scelto dopo diverse campionature”.

Gli ultimi interventi

Ora dovrà essere posizionata la pavimentazione nella zona adiacente al porticciolo, saranno ultimate le aiuole degli alberi lungo la passeggiata, mentre tra qualche settimana saranno installate le panchine e gli arredi urbani, oltre che i punti luce.

“Poi potremo inaugurarla ufficialmente – aggiunge l’assessore – ma la strada sarà già transitabile. I parcheggi resteranno gli stessi, ne perderemo solo uno ma altri quindici saranno resi disponibili a seguito di lavori residenziali di un privato”

La strada è chiusa dal 25 settembre dello scorso anno, quando sono partiti gli interventi alle fognature, seguiti dai lavori per la nuova passeggiata. Via Manzoni, che dalla provinciale porta verso piazza Garibaldi, chiuderà nuovamente in autunno per proseguire gli allacciamenti delle tubazioni della parte alta della via.

Commercianti titubanti

“Aspettiamo che i lavori finiscano, poi diremo la nostra”. Dopo tanta attesa, c’è prudenza e anche un certo grado di amarezza tra i negozianti di Mandello Bassa.

Il nuovo volto della piazza fatica a conquistare i commercianti della zona. “Il voto, per ora è 2/10” ci dice un esercente. “Il materiale che hanno scelto non è uniforme e quando piove si creano già delle pozze”.

“Hanno tolto i parcheggi che erano utili per quanti dovevano fare solo una breve sosta per recarsi ai negozi – spiega un altro commerciante – e c’è meno spazio da utilizzare anche per le manifestazioni . Preferivo la piazza come era prima. Ci saranno più turisti? Vedremo”.

La delusione è soprattutto per chi in questi mesi ha subito la chiusura della strada e attendeva un risultato diverso: “Ho perso il 50% dei clienti in questi mesi – ci raccontano – ad altri è andata ancora peggio. I lavori dovevano finire ad aprile e ancora non sono conclusi”.

Anche i passanti si dividono nei loro giudizi. “C’è a chi piace e c’è a chi non piace – ci dice un anziano – Bisogna farci l’occhio”.