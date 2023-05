Mandello. Quattro attività estive pensate per i giovani

La presentazione domani, mercoledì, al Centro Diurno di via Manzoni

Sono progetto ‘Next’ e ‘Util’estate’, insieme a due proposte ‘Giovani competenti’, tutte firmate Living Land

MANDELLO – Al centro dei pensieri di Mandello ci sono i giovani, in particolare quelli desiderosi di vivere un’esperienza di crescita personale e utile per la comunità. Per loro, saranno presentate quattro attività estive domani, mercoledì, al Centro Diurno Giorgio e Irene Falck, in via Manzoni 44/3.

Ecco quali saranno le proposte di Living Land esposte a partire dalle ore 17.30, per ragazzi di tutte le età: progetto ‘Next’ per ragazzi che stanno frequentando la terza media; progetto ‘Util’estate’ per giovani tra i 15 e 19 anni; ‘Giovani competenti’ nei musei e negli uffici turistici dai 18 ai 27 anni, ‘Giovani competenti’ rassegna cinematografica sempre dai 18 ai 27 anni.

Requisiti per candidarsi: essere disponibili e motivati a mettersi in gioco, garantire una continuità nell’impegno, essere disponibili al lavoro di gruppo, rispettare le regole condivise.