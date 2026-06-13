Mandello. Quindici anni del monumento Carlo Guzzi: il grazie di Anima Guzzista al sindaco

Nel corso del 25° Incontro di Primavera, l’associazione ha consegnato una targa a Riccardo Fasoli per il sostegno garantito alla manutenzione e alla valorizzazione del monumento

“Finalmente c’è chi crede davvero in un marchio che ha fatto la storia del motociclismo mondiale”

MANDELLO – Quindici anni dopo la sua inaugurazione, il monumento dedicato a Carlo Guzzi continua a rappresentare uno dei simboli più amati dai motociclisti che arrivano a Mandello da ogni parte d’Italia e del mondo. Un luogo che racconta storia, passione e appartenenza, ma che oggi guarda anche al futuro grazie all’impegno condiviso tra associazioni, istituzioni e Moto Guzzi.

È stato proprio questo il filo conduttore delle celebrazioni organizzate in occasione del 25° Incontro di Primavera dell’APS Anima Guzzista, durante il quale sono stati festeggiati anche i 15 anni del monumento a Carlo Guzzi. Un anniversario che ha offerto l’occasione per ringraziare pubblicamente il Comune di Mandello e il sindaco Riccardo Fasoli, premiato con una targa per il sostegno garantito alla manutenzione e alla valorizzazione del sito.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato il presidente di Anima Guzzista, Giuliano Arcinotti, che ha voluto ribadire come quel monumento rappresenti molto più di un’opera commemorativa: è il simbolo di una passione che da oltre un secolo lega migliaia di motociclisti al marchio dell’Aquila. “Anima Guzzista volle quel monumento per ricordare la passione che questo marchio rappresenta non solo per i guzzisti, ma per tutti i motociclisti del mondo”, ha evidenziato Arcinotti, ricordando il significato profondo di un’opera che negli anni è diventata meta di pellegrinaggio per gli appassionati del marchio.

Proprio durante la cerimonia svoltasi sabato 6 giugno alle ore 18 in Piazza Leonardo da Vinci, l’associazione ha voluto esprimere la propria gratitudine al Comune, consegnando una targa al sindaco Fasoli.

Un riconoscimento che nasce dall’impegno dimostrato dall’amministrazione comunale nel corso degli anni e, in particolare, negli ultimi mesi, sia sotto il profilo economico che organizzativo. Secondo quanto sottolineato dal presidente, il sindaco Fasoli si è infatti adoperato affinché venissero realizzati i necessari interventi di ripristino e manutenzione del monumento, garantendo inoltre il supporto istituzionale necessario per consentire all’associazione di collaborare attivamente alle operazioni.

“Le belle parole spese dal sindaco sono uno sprone per tutti noi a fare sempre meglio”, ha dichiarato Arcinotti, evidenziando come il lavoro svolto dalle precedenti dirigenze dell’associazione rappresenti oggi una base importante sulla quale continuare a costruire.

L’impegno di Anima Guzzista, ha spiegato il presidente, non si limiterà infatti alla sola conservazione del monumento a Carlo Guzzi, considerato una priorità assoluta, ma si estenderà alla realizzazione di nuove iniziative capaci di lasciare ulteriori segni tangibili della passione che da oltre un secolo accompagna il marchio dell’Aquila.

Una passione che, secondo Arcinotti, distingue profondamente i guzzisti dagli appassionati di altre case motociclistiche. “Ogni motociclista è certamente un appassionato, ma i guzzisti hanno dimostrato in più occasioni di possedere qualcosa di speciale che li lega al marchio e che nessun’altra casa motociclistica può vantare”, ha affermato.

Nel suo intervento il presidente ha inoltre voluto sottolineare con favore i segnali di attenzione che stanno arrivando anche dal Gruppo Piaggio, proprietario di Moto Guzzi, citando in particolare il progetto del nuovo cancello rosso dello stabilimento di Mandello. Un intervento che, una volta completato, consentirà agli appassionati di continuare a fotografare la propria moto davanti all’ingresso storico della fabbrica anche quando il cancello sarà aperto.

“È il segnale che finalmente la nostra passione, talvolta considerata quasi maniacale, viene presa sul serio”, ha osservato Arcinotti, aggiungendo come oggi vi siano concrete dimostrazioni del fatto che qualcuno stia davvero credendo nelle potenzialità di un marchio che ha contribuito a scrivere la storia del motociclismo mondiale.

Guardando al futuro, il presidente ha ribadito che il ruolo dell’associazione dovrà andare oltre la semplice organizzazione di raduni e viaggi motociclistici. L’obiettivo sarà quello di sostenere attivamente la cultura e i valori di Moto Guzzi, affiancando il lavoro di chi, come il sindaco Fasoli e le istituzioni locali, opera quotidianamente per valorizzare il marchio e il suo legame con Mandello del Lario.

Da qui il ringraziamento finale rivolto al primo cittadino: “Grazie sindaco Fasoli per quanto fatto fino a oggi. L’APS Anima Guzzista è a disposizione del Comune di Mandello del Lario e di Moto Guzzi per aiutare in ogni modo possibile. Siamo certi che insieme potremo realizzare molte altre iniziative importanti e lasciare nuovi segni sul territorio”.

Un messaggio che guarda avanti senza dimenticare quanto già realizzato, a partire da quel monumento dedicato a Carlo Guzzi che da quindici anni accoglie appassionati provenienti da tutto il mondo e che continua a rappresentare uno dei simboli più riconoscibili della straordinaria storia motociclistica mandellese.