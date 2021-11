“Mandello regala un sorriso” a 15 famiglie grazie agli acquisti solidali

La prima fase del progetto di Mandello in favore delle famiglie bisognose

Acquisti solidali che saranno premiati il 3 dicembre con l’estrazione di buoni spesa

MANDELLO – Sono in tutto 15 le famiglie a cui il Comune di Mandello ha distribuito buoni spesa, per un totale finora di 3 mila euro, grazie a coloro che hanno partecipato al progetto “Mandello regala un sorriso” effettuando acquisti presso le attività aderenti.

Lo fa sapere l’assessore Guido Zucchi a chiusura della prima fase dell’inizitiva.

Nel periodo 26 luglio-30 novembre con uno stanziamento iniziale di 10.000 euro gli assessorati ai Servizi Sociali ed al Commercio del Comune di Mandello avevano dato avvio al progetto di Marketing Sociale con la collaborazione di “Valoriamo – Welfare inclusivo e servizi a Km 0 ” ( https://www.valoriamo.org/ ).

Il progetto, ricorda l’assessore Zucchi, si prefiggeva di “contrastare la difficoltà economica attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: dare ai nuclei familiari in difficoltà economica la possibilità di una minima spesa dal sapore del “qualcosa di più”; impiegare risorse economiche (pubbliche e da contributi volontari) in direzione dei piccoli commercianti mandellesi, aumentandone la possibilità di fatturato e coinvolgere l’intera cittadinanza nello sforzo di raggiungere questi obiettivi”

Dal 1° dicembre il progetto verrà sospeso per dare spazio alla programmazione della tradizionale “Lotteria di Natale”, che si terrà dal 1° dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; in quel periodo spiega l’assessore, i bollini da applicare sulle tessere “Mandello regala un sorriso” non verranno più distribuiti. La distribuzione dei bollini riprenderà poi dal 7 gennaio 2022.

L’estrazione dei premi

A chiusura di questa prima fase, il 3 dicembre 2021 alle ore 14.00 nella sala del Centro Anziani, fra tutte le tessere imbucate entro le ore 12.00 dello stesso giorno nell’apposita urna posta nel piazzale della Struttura n. 1 – Via Manzoni 44/3, si effettuerà l’estrazione dei seguenti premi:

1° Buono spesa valore € 150,00

2° Buono spesa valore € 100,00

Dal 3° al 10° Buono spesa valore € 50,00

Sarà possibile assistere all’estrazione solo se in possesso di Green Pass.

La prima estrazione sarà riferita al 1° premio, la seconda al 2° premio e così via fino alla fine dei premi in palio.

I vincitori potranno ritirare la vincita entro il 31 dicembre presso la Struttura n. 1 Servizi Sociali e Culturali, Via Manzoni n. 44/3. I buoni spesa saranno spendibili entro il 28 febbraio 2022 presso le attività aderenti al progetto.