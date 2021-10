Mandello, riapre lo storico circolo “Promessi Sposi” di Molina

Dal 18 ottobre riapre le porte il circolo Promessi Sposi a Molina

Appello alla cittadinanza e ai giovani perché diventi un punto di incontro tra le generazioni

MANDELLO – Sta per riaprire lo storico Circolo “Promessi Sposi” di Molina: il 18 ottobre inizia una nuova stagione per il locale che è sempre stato un punto di riferimento importante per la popolazione anziana.

Li si potevano trascorrere pomeriggi e serate, con consumazioni a prezzi calmierati, in quanto i consumatori sono soci del circolo. Di fatto, un punto apprezzabile di socializzazione e di incontro per molti.

“Oggi – spiega il nuovo consiglio direttivi – vorremmo ripartire e per farlo, abbiamo bisogno del massimo sostegno di tutta la cittadinanza mandellese. Vorremmo che il circolo diventasse un luogo importante d’incontro non solo per gli anziani, ma anche per i giovani e intere famiglie. Uno spazio dove si possono portare idee e incrementare iniziative, nell’interesse di creare momenti di ritrovo, di svago e di socialità nell’interesse dell’intera Comunità”.

“Questo Circolo – aggiungono – oggi fa forza su un’azione di volontariato fatta da anziani lavoratori gli stessi, che in molte aziende del nostro territorio, hanno svolto con impegno e professionalità la loro parte, dando un contributo importante alla crescita della nostra società. Lanciamo un appello alle tante imprese del territorio che, con un loro contributo, potrebbero favorire a mantenere un luogo di socializzazione fondamentale al benessere di molti anziani e per l’intera comunità”.

“Non c’è futuro senza i giovani – sottolineano – per questo vorremmo far diventare il circolo un punto di scambio intergenerazionale, dove i giovani oltre al trovare spazi adeguati, ritrovino la gioia di stare assieme magari, riscoprendo come una partita alle carte o a bocce possa far trascorrere, senza noia ed in compagnia, magnifici momenti”.

Le preiscrizioni sono aperte e si raccolgono al circolo, dove un incaricato sarà presente i giorni martedi’- giovedi’ – sabato dalle ore 14,00 alle ore 17,00. L’apertura e’ prevista il giorno 18 ottobre alle ore 13,00. Si raccolgono e valuteranno eventuali candidature di soci, disposti a prendere in gestione il circolo