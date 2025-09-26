Mandello. Riapre stasera il sottopasso di via Parodi

Entro le 18 tornerà di nuovo transitabile, da ultimare alcune rifiniture

Fasoli: “Grazie ai cittadini per la pazienza, avremo più sicurezza per automobilisti e pedoni”

MANDELLO – Dopo mesi di lavori e qualche disagio, arriva la notizia tanto attesa: oggi, venerdì 26 settembre, entro le ore 18, sarà riaperto al traffico il sottopasso di via Parodi a Mandello.

Si tratta di un’opera di grande importanza per la viabilità del paese, che ha previsto la demolizione completa del vecchio ponte ferroviario, risalente alla fine dell’Ottocento, e la costruzione di una nuova infrastruttura.

Il progetto ha portato alla realizzazione di due passaggi stradali affiancati, ciascuno largo 3,50 metri, corredati da una banchina di sicurezza di 50 cm e da un marciapiede laterale di 1,60 metri, quest’ultimo ancora in fase di completamento e utilizzabile nei prossimi giorni.

La riapertura non segna però la fine definitiva del cantiere, come già era stato annunciato. Mancano ancora alcune finiture di rivestimento e pavimentazione, che verranno completate da qui a dicembre e richiederanno nuove chiusure temporanee. Proprio per questo motivo, resterà attivo il doppio senso in via GB Zucchi, così da garantire uno sfogo viabilistico nei periodi di ulteriore interdizione.

“È stato un lavoro importante, che mette finalmente in sicurezza pedoni e automobilisti lungo una delle arterie più strategiche del paese – sottolinea il sindaco Riccardo Fasoli –. Ringrazio i cittadini per la pazienza dimostrata, in particolare durante quest’estate e nelle ultime settimane di chiusura”.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato criticità legate al funzionamento dei passaggi a livello di via Manzoni e via Cavour: “Ieri mattina abbiamo registrato oltre 25 minuti di attesa. Anche con la riapertura di via Parodi – conclude Fasoli – non possiamo permetterci che una situazione simile si ripeta”.