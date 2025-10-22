Mandello rilancia “Scambio Giochi”: il riuso diventa un gioco da ragazzi

Dal 25 ottobre, ogni ultimo sabato del mese, torna l’iniziativa promossa dal Comune con l’Ordine della Civetta

Vecchi giochi che prendono polvere nei cassetti riprenderanno vita

MANDELLO – Giocare, socializzare e dare una seconda vita agli oggetti: sono questi gli ingredienti di “Scambio Giochi: Ri-usare è un modo per non sprecare”, l’appuntamento mensile promosso dal Comune di Mandello del Lario in collaborazione con l’Ordine della Civetta, gruppo di appassionati di giochi in scatola.

L’iniziativa prenderà il via sabato 25 ottobre e si ripeterà ogni ultimo sabato del mese, dalle 15.00 alle 17.00, presso l’Atelier Creativo della Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Volta”, in via Risorgimento 31.

L’obiettivo è semplice ma importante: ridare valore ai giochi inutilizzati che spesso restano chiusi in cantina o, peggio, finiscono tra i rifiuti. L’Ordine della Civetta invita chiunque a portare giochi di società, carte collezionabili, lego, costruzioni, videogiochi e console, album di figurine o giochi per bambini, purché completi e funzionanti. Tutti potranno scambiarli, donarli o prelevarli gratuitamente, contribuendo a un ciclo virtuoso di riuso e condivisione.

Durante gli orari di apertura, sarà anche possibile fermarsi a giocare insieme, riscoprendo il valore del tempo condiviso e del gioco come strumento di socialità e inclusione. “L’Amministrazione Comunale di Mandello del Lario vi aspetta numerosi a questa iniziativa che unisce l’attività ludica alla socialità e al riuso”, commenta Doriana Pachera, Assessore alla Cultura e Istruzione.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di sostenibilità e comunità attiva, capace di unire generazioni diverse intorno al piacere del gioco, promuovendo allo stesso tempo un messaggio educativo sul valore delle cose e del non sprecare.