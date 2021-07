Niente spettacolo pirotecnico a Mandello per la tradizionale Festa di San Lorenzo

Troppo alto il rischio assembramenti. Si valutano altre iniziative nel rispetto delle nuove misure anti Covid

MANDELLO – Come Lecco per la Festa del Lago, anche Mandello rinuncerà allo spettacolo pirotecnico che da sempre ha animato la festa di San Lorenzo, che sarà celebrata il prossimo 10 agosto.

“Sapevamo che l’evento, proprio come a Lecco, non poteva essere autorizzato dalla Prefettura – spiega Silvia Nessi, assessore comunale di Mandello – Lo spettacolo pirotecnico avrebbe attirato circa 5 mila persone sul lago, sarebbe stato impossibile gestire il rischio di assembramenti”.

Rimandati al prossimo anno i fuochi, la Festa di San Lorenzo comunque si farà: “Ci sarebbe dispiaciuto non celebrarla, quindi metteremo in campo altre iniziative” rassicura l’assessore.

Alla santa messa seguirà la processione e la benedizione del lago senza però la tradizionale sfilata di barche illuminate. Anche la festa in oratorio non ci sarà ma il Comune sta pensando a qualcosa per i più piccoli:

“Abbiamo preso contatto con un’associazione del territorio per uno spettacolo di marionette e giochi per i bimbi nel taro pomeriggio, nella zona del centro, nelle vicinanze del municipio – spiega Nessi – per la sera invece, visto il successo dell’ultima Festa della Musica, abbiamo pensato di riproporre dei concerti nelle quattro piazze del lago, con generi musicali diversi sulle quattro postazioni previste”.

Un programma che è ancora in forse: le nuove misure sul Green Pass, che entreranno in vigore dal 6 agosto, interessano anche gli eventi pubblici e impongono una riflessione sulle modalità di svolgimento degli stessi:

“Stiamo cercando di capire cosa si potrà fare – spiega l’assessore – essendoci quattro postazioni prevediamo che la gente si sposti da una piazza all’altra, quindi senza la presenza di un pubblico statico. Vedremo se sarà possibile in questo modo”.

Mercoledì riunione in Prefettura sul Centenario Moto Guzzi

Un chiarimento potrebbe arrivare mercoledì dalla riunione convocata in prefettura in vista del Centenario Moto Guzzi, il moto raduno che si svolgerà a settembre a Mandello. Una manifestazione che inevitabilmente porterà moltissimi fans della Guzzi in città e che ha un calendario di eventi pubblici ad animare i giorni del raduno.

Un’edizione, quella che cade nel centenario di fondazione del noto marchio motociclistico, che era già complicata nella sua realizzazione per l’emergenza sanitaria e che ora, con le misure relative al Green Pass, rischia di esserlo ulteriormente nella sua gestione.