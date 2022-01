Rinviata a primavera la consegna delle benemerenze civiche a Mandello

Confermata la consegna in presenza delle borse di studio agli studenti

MANDELLO – Era in programma il prossimo mercoledì 19 gennaio un Consiglio

comunale straordinario che si doveva tenere presso il cinema teatro per consegnare sia le borse di studio assegnate, per l’anno scolastico 2020-2021, che le civiche.

“Putroppo la situazione pandemica non ci permette, ancora una volta, di

festeggiare come dovuto i nostri benemeriti” fa sapere il sindaco Riccardo Fasoli annunciando il rinvio dell’appuntamento a primavera “confidando in maggiore tranquillità”.

Durante la serata sarebbero state consegnate le benemerenze 2020 (Francesco Gala, volontari del Soccorso degli Alpini, Volontari del gruppo comunale di Protezione Civile) e del 2021 (Nello Scenini, Comunità di Mandello delle Suore della carità di Santa Giovanna Antida e Archivio Comunale della memoria locale).

“Per le borse di studio, in accordo con tutto il consiglio comunale – fa sapere il sindaco – procederemo alla consegna presso la sala consigliare sempre il 19 gennaio a partire dalle ore 18, suddividendo le consegne in tre gruppi per permettere almeno la partecipazione dei genitori”.