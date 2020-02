Mandello, ripulite le sponde del Meria. Cresce il gruppo di Protezione Civile

Protezione Civile al lavoro per ripulire il Meria a Mandello

Il sindaco: “Il gruppo è cresciuto ed è aperto a nuovi volontari”

MANDELLO – E’ stato un sabato di lavoro per i volontari della Protezione Civile di Mandello impegnati nell’attività di pulizia delle rive del torrente Meria. L’intervento era stato realizzato in parte in primavera e in autunno nella zona di Molina.

Lo scorso sabato era stato ripulito il tratto di fiume nella zona del Comune e ieri il tratto più vicino alla foce.

“Siamo soddisfatti perché oggi il gruppo può contare su una trentina di volontari, ben più che in passato e così c’è più disponibilità di persone in queste giornate di attività” ha spiegato il sindaco Riccardo Fasoli.

Giovedì 27 febbraio la Protezione Civile di Mandello si ritroverà nella sua nuova sede nell’ex area Sapio: “Sarà un momento per organizzarci con i ‘vecchi’ volontari – ha proseguito il sindaco – e per accogliere quanti interessati a fare parte del gruppo”.

Recentemente la Provincia ha aperto le iscrizioni per i nuovi corsi di Protezione Civile, un’occasione per reclutare nuovi volontari.