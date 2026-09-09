Mandello, sabato apre la nuova bottega di MondoEquo

Inaugurazione ufficiale alle 11, poi nel pomeriggio momenti di incontro e convivialità

La Cooperativa ha acquistato l’immobile nei mesi scorsi: sarà uno spazio dedicato al commercio equo, alla sostenibilità e alle relazioni

MANDELLO – Dopo un’estate di lavori e preparativi, sabato 12 settembre apre al pubblico la nuova bottega della Cooperativa MondoEquo a Mandello. Un traguardo importante per la realtà del commercio equo e solidale, reso possibile anche grazie all’impegno dei volontari che nei mesi estivi hanno lavorato per sistemare e preparare i nuovi locali. L’inaugurazione ufficiale è in programma alle 11, mentre nel pomeriggio la giornata proseguirà con momenti di convivialità e incontro aperti alla comunità.

La nuova apertura rappresenta un passaggio significativo per la Cooperativa, che alcuni mesi fa ha acquistato l’immobile destinato a ospitare la bottega. L’obiettivo è quello di creare non soltanto un punto vendita, ma uno spazio aperto e solidale, nel quale trovare prodotti provenienti da filiere attente ai diritti dei lavoratori, all’ambiente e alla sostenibilità.

La bottega vuole quindi mantenere quella caratteristica che da sempre accompagna il commercio equo: dietro ogni prodotto non soltanto un acquisto, ma anche una storia, un percorso e un progetto.

Nelle intenzioni della Cooperativa, il nuovo spazio sarà infatti anche un luogo di incontro e confronto, dove conoscere più da vicino le realtà che stanno dietro ai prodotti e alle filiere. Un modo per avvicinare i consumatori a scelte più consapevoli, raccontando percorsi di riscatto personale e sociale e valorizzando produzioni che cercano di rispettare persone e territorio.

Per MondoEquo, dunque, la nuova bottega di Mandello non rappresenta soltanto una sede rinnovata, ma anche un’occasione per rafforzare la propria presenza sul territorio e continuare a diffondere una cultura dell’acquisto responsabile.