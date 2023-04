Mandello. Sarà festa a settembre: torna Moto Guzzi Open House

Si aprirà un nuovo capitolo per la Casa dell’Aquila

Quattro giorni di festa, musica, intrattenimento, ma soprattutto motori. Aperte le porte di Moto Guzzi e del Museo dal 7 al 10 settembre

MANDELLO – Tornano a settembre le giornate di festa di Moto Guzzi: ad annunciarlo la stessa azienda, dando appuntamento agli appassionati dal 7 al 10 settembre per l’edizione 2023 di Moto Guzzi Open House.

“Dopo le grandi celebrazioni del centenario – comunicano da Moto Guzzi – è tempo di iniziare un nuovo affascinante secolo di storia”. Nel secondo weekend di settembre lo stabilimento di Mandello aprirà le sue porte per accogliere e far divertire migliaia motociclisti che, come da tradizione, arriveranno da ogni parte del mondo. Con loro tante famiglie e turisti, che potranno vivere una grande festa sul ramo orientale del lago di Como.

Sarà un programma ricco di eventi e iniziative: “Il villaggio interno alla fabbrica sarà come sempre epicentro dei festeggiamenti , mentre il Museo, recentemente ristrutturato e con tutta la magnifica collezione di moto completamente restaurata, sarà meta obbligata per migliaia di visitatori”. Coinvolta tutta la comunità mandellese, il Comune e la cittadinanza, pronte a rendere indimenticabile il week-end di festa, con locali e negozi aperti per accogliere al meglio tutti gli ospiti.