Mandello. Scambi ferroviari sostituiti, riaperta stamattina Via Manzoni

Transito ripreso regolarmente all’altezza del passaggio a livello
Nuove chiusure notturne a partire da lunedì 25 agosto
MANDELLO – Riaperta al transito questa mattina, sabato 23 agosto, via Manzoni a Mandello, in corrispondenza del passaggio a livello: terminati i lavori di sostituzione degli scambi presso la stazione ferroviaria.
Ci sono ancora però degli interventi da effettuare, in particolare il ripristino della linea di alimentazione ferroviaria a seguito della sistemazione dei binari.
I lavori verranno eseguiti in notturna, dalle ore 21.30 alle 5.30 del mattino a partire da lunedì 25 agosto e si concluderanno al massimo venerdì 29. Anche se RFI conta di terminare prima le opere.
“Ci scusiamo ancora per il disagio ma sono lavori necessari al ripristino della regolarità del servizio prevista per il giorno 15 settembre“, spiega il sindaco Riccardo Fasoli.